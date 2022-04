Proměňte svůj iMac ve studiový monitor za poloviční cenu

Když nový Apple pohled na studio Vydáno minulý měsíc, mnoho Lidé rychle upozornili Tento panel je téměř totožný s panelem, který Apple používal v 27palcovém iMacu od roku 2014. Kvůli podobnosti mezi těmito dvěma se YouTuber Luke Miani rozhodl zjistit, zda by dokázal proměnit starý iMac na studiový monitor.

Lze iMac proměnit ve studiový monitor?

Miani vysvětluje:

Nový Apple Studio Display je zajímavý produkt, ale za cenu 1 599 dolarů je to špatná hodnota. Ale protože existuje jen velmi málo jiných displejů, které nabízejí rozlišení 5K na 27 palcích, je to pro některé jediná možnost. I dnes. Pokud nechcete utratit 1600 $ za Apple Studio Display, můžete si vytvořit vlastní!

Zřejmým řešením by zde bylo použití režimu Target View Mode, což je funkce, která vám umožňuje používat soubor iMac Jako externí monitor pro jiný Mac. Apple však tuto funkci ukončil s vydáním macOS Mojave a tato funkce nebyla podporována iMacem Retina.

S ohledem na to se Miani rozhodl proměnit iMac z roku 2014 v plně funkční samostatný externí monitor za 600 dolarů. Tento proces zahrnoval úplné odstranění iMacu, což je něco, co musíte udělat odstraněním předního panelu samotného iMacu. Jakmile byl tento složitý proces dokončen, Miani muselo hledat správný rozvaděč, který by vám skutečně umožnil připojit iMac.

Konečný produkt je působivý. Nechybí ani připojení USB-C a vestavěná webová kamera iMacu je plně funkční. Celkové náklady na tento projekt byly 829 $, což je přibližně polovina ceny Studio Display. Přijdete o některé funkce, jako je podpora barevného gamutu P3, ale za méně než 1 000 $ je to skvělý výsledek.

Podívejte se na celé video od Miani níže. Je to fascinující proces vidět, i když je to něco, co by se většina lidí neodvážila udělat.

