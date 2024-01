Google začíná zavádět Quick Share do telefonů jiných značek než Samsung Pixel

Po oznámení veletrhu CES začátkem tohoto měsíce nyní Google spouští funkci Quick Share pro Pixel a další zařízení jiných výrobců než Samsung.

Jedná se především o změnu názvu, protože Google sloučil značku Samsung a vytvořil jednotnou nabídku Android, ačkoli bylo aktualizováno také uživatelské rozhraní. Modrá ikona dvojité šroubovice Nedaleko Share je nahrazena dvěma šipkami uspořádanými do kruhu směřujícími na sebe. Toto modro-bílé logo je také výraznější na listu sdílení systému.

Na telefonech a tabletech jiných značek než Samsung je funkce Quick Share zaváděna prostřednictvím služeb Google Play. Začátkem tohoto měsíce Google uvedl, že jej začne zavádět v únoru, ale již existují zprávy (prostřednictvím… Mišál Rahman) poslední den, kdy se na Pixelu a dalších zařízeních Android objevila nová značka.

Po klepnutí na Rychlé sdílení v aplikaci se otevře nová celoobrazovková stránka s informacemi o tom, jak bude vaše zařízení viditelné pro ostatní („Budete sdílet jako“), „Odeslat do vašich zařízení“ a „Odeslat do zařízení v okolí“. Google dříve používal spodní list, který nezabíral celou obrazovku.

Základní funkce je jinak stejná. Toto se zavádí se službami Google Play verze 24.02, ale existuje komponenta na straně serveru. K dnešnímu dni ještě není široce dostupný.

Po S24 již Samsung začal zavádět novou funkci Quick Share na starších zařízeních, ale uživatelské rozhraní na zařízeních Galaxy je podobné, ale ne totožné (Material You vs One UI).

LR: Sdílení nablízko a rychlé sdílení na zařízeních Pixel/Android a Samsung