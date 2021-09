Asistent je nezbytnou součástí systému Google Apps. Od prvního představení v roce 2016 s prvními smartphony Google Pixel se Google stal středobodem zážitku Pixel a pro Android obecně. A protože je to pro Google tak důležité, dávalo smysl, že by to byla jedna z následujících aplikací, která by získala vlastní dávku redesignu. Nyní je k dispozici redesign Asistenta Google doplněný o dynamické funkce.

Google zavádí materiál, který přepracovává mnoho z jeho aplikací, včetně Google ukládat informaceA Fotky Google, A google podcast, takže dává smysl, že Google Assistant bude další na řadě. Materiál Asistenta Google, který předěláte, byl spatřen Vývojáři XDA zaměstnanost Verze 12.37.19.29 aplikace Google, na zařízení Google Pixel 3 se systémem Android 12 Beta 5. Nepodařilo se nám jej zkopírovat do vlastního zařízení, což naznačuje, že se jedná o postupné zavádění.

Materiály, které si můžete dynamicky přizpůsobit v Google Assistant. Kredity obrázku: XDA

Pokud jde o samotný redesign, vypadá to ve srovnání s jiným redesignem aplikací Google docela nekvalitně. Kromě toho, že se barva pozadí a akcenty mění v závislosti na barvě tapety, můžeme také vidět, jak se některé tvary tlačítek mění na kulaté čtverce. Zbytek uživatelského rozhraní zůstává z větší části stejný.

Chcete -li si to ověřit na svém zařízení, mějte na paměti, že budete muset mít svůj Pixel na nejnovější beta verzi systému Android 12, a dokonce i s nejnovější verzí aplikace pro Android nemusí být zobrazen materiál, protože se zdá, že se jedná o Zavádění A/B …