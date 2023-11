Divadlo Electric Company uvádí jednou do 22. listopadu 2023

„Protože žiješ, musíš milovat.“ – Jednou, muzikál

Chtěli jste někdy navštívit Emerald Isle? Přemýšleli jste někdy, jak by vypadala noc v irské hospodě? Muckenthalerova nesmírně talentovaná rezidenční divadelní skupina, Electrified Electric Company Theater, uvádí dlouho očekávanou a naprosto strhující inscenaci Muckenthalerovy hry. Jednou, muzikál, který určitě konkuruje Broadwayi. Vstupte do hospody Ol‘ Muck’n Pub (přeměněné z prostoru Muck’s Gallery) a projděte se do dublinského baru, kde pivo teče proudem, lidé tleskají, podpatky cvakají a irské tance naplňují vaše srdce písní. Kamarádství v irské hospodě, od místních až po nově příchozí, je pozoruhodné nejen kvůli společnosti, ale také proto, že improvizovaná vystoupení a vyprávění lidových písní spojují lidi a symbolizují vlastnosti jejich země. Nyní, když jste připraveni na večer plný úžasné zábavy, pojďme si o něm poslechnout více Jednou.

Tento niterný muzikál režírovaný prozíravým režisérem Brianem Johnsonem je adaptací nízkorozpočtového irského nezávislého filmu, který napsal a režíroval John Carney, o dvou mladých skladatelích, kteří jsou předurčeni ke společnému tvoření hudby; Z tohoto „malého motoru, který by mohl“ se však stal strhující muzikál oceněný cenou Tony. V této show není žádné jeviště, žádný orchestr v zákulisí, žádné stopy a žádné překvapivé vstupy, protože jste všichni v baru pohromadě, herci jsou hudebníci a ponoření se do temperamentních herců/hudebníků a nadšených členů publika. přináší zcela novou dynamiku do nádherně zpracovaného a emocionálního divadelního uměleckého díla.

Jednou Něžná, intimní, upřímná a syrová produkce ECT není ničím menším než velkolepým kusem dojemné hudební poezie. Wesley Chavez ztvárňuje Jaye, náladového, bojujícího kytaristu připraveného vzdát se toho, co měl dělat – psát písničky a dělat hudbu. Cestou je odvážná česká imigrantka (Mercy Thornton), která nemá co do činění se zasmušilým mužem, který věří, že je předurčen žít nad otcovou opravnou vysavačů v Hooveru a navždy pracovat pro Da. Dívka, úžasná pianistka a skladatelka, má Hoover, který potřebuje opravit. Je to osud?

„Baví tě být tak vážný?“ ptá se chlap.

„Vždycky to myslím vážně; „Jsem Češka,“ odpovídá dívka.

Síla této úžasné inscenace spočívá v obsazení, hudbě, nástrojích a příbuznosti, kterou tento soubor skutečně ukazuje scénu od scény. Na inscenaci je něco tak zvláštního, že nechcete, aby skončila – a tohle je ta show.

Choreografie Emily Taylor je nádhernou studií pohybu od hudebníků, kteří do sebe nenarážejí, když se pohybují po scéně, až po skladbu, kde se kytary vyměňují z herce za hercem, až po balet, který na vyzvání dodává svou vlastní krásu.

Hudební režisér Greg Haacke je velmi důležitou postavou při vzniku ECT. Jednou Více smyčcových nástrojů, klavír, akordeon a bubnové bubny jsou slyšet a vidět zblízka a hudebníci musí být strategicky rozmístěni a drženi přesně ve střehu s každým číslem. Intonace je perfektní. I když nejde o operetu, hudba hodně napoví o tom, co se děje Jednou Příběh a hudebníci jsou špičkoví. Sentimentální milostná píseň „Falling Softly“ je tak významná, že byla vybrána jako svatební píseň pro spoluzakladatele/režiséra ECT Briana Johnsona a jeho krásnou manželku Callie Prendiville Johnson (také herečka/hráčka na akordeon a spoluzakladatelka ECT a další).

Můj výkřik patří celému hereckému obsazení a společnosti za dar úžasného živého divadelního zážitku a kromě hlavního obsazení patří zvláštní uznání Robu Bethancourtovi (da – kytara, mandolína, basa), Andrew Borderovi (Andrej – kytara, banjo , baskytara), Eric Dobson (Billy – perkuse, kytara), Charlotte Gregor/Louis Helmuth (Evonka), James Herrera (Eamonn – Keys), Callie Prendiville-Johnson (Barouska – akordeon), Sophie Kenny (Rida – housle), Wyatt Logan (kapela), Rebecca McBride (ex-přítelkyně – housle, kytara), Shauna McFadden (Emsie – kytara, plechová píšťalka), Jay Piper (SVEC – bicí, perkuse, kytara, klávesy), Ryan Song (manažer banky – violoncello, kytara) a Emily Taylor (kapela). Produkční tým tvoří scénický manažer Camil Vargas, světelný designér Matt Mankiewicz a scénický výtvarník Brian Johnson.

Mockenthaler Cultural Center 1201 West Malvern Ave, Fullerton, CA 92833

E-mail [email protected]. Pokračuje do 22. listopadu 2023.

