Někdo přenesl Super Mario 64 ke hře v prohlížeči (znovu)

Super Mario 64 je první videohra, kterou si pamatuji opravdu Hraje vážně a v té době byl jeho 3D svět a pohyb technologickým zázrakem.

Teď můžeš Zahrajte si jeden z nejlepších Nintendo Téměř z jakéhokoli hadísu vozík Prohlížeč – jako by to bylo něco základního jako Pong nebo Tetris. To je technologie pro vás.

Někomu se podařilo do prohlížeče vložit to, co se zdá být plnou verzí Mario 64 (přes Nintendo LiveA PureXbox). Zdá se, že od té doby tu jsou duben A nějak to Nintendo ještě nedokázal odstranit. Zdá se, že funguje s řadou moderních prohlížečů – stolních i mobilních.

Ve skutečnosti jsem o tom věděl především proto, že PureXbox naznačil, že hra běží v prohlížeči Xbox:

nestarej se o mě. Právě hraji Super Mario 64 na konzole Xbox Series X. pic.twitter.com/ak57JVEBOr Daniel AJHollis 20. srpna 2021

K hraní hry můžete použít klávesnici nebo ovladač Bluetooth. Ovládací prvky, které vidím, nelze nijak přizpůsobit, ale hra se cítí citlivá i při použití klávesnice. Můžete také uložit svůj postup, takže to může být víc než jen příležitostné jednorázové dobrodružství.

Samozřejmě, pokud chcete hru pořádně zažít, nejlepší způsob je pravděpodobně zakoupit Super Mario All-Stars pro Switch. Nebo víte, podívejte se na Nintendo 64. Je to hra, ke které se vracím každých několik let, protože je stále jedním z nejvíce vzrušujících výrazů 3D akce v hraní.

Po pravdě řečeno, není to poprvé, co se Mario 64 objevil v prohlížeči; bylo dokonce Remake Unity s vysokým rozlišením Chvíli v roce 2016, ale to byla jedna úroveň. Skutečnost, že se tomuto webu podařilo zůstat vzhůru minimálně od dubna, je do určité míry působivá, ale představuji si, že obnovený zájem znamená, že Nintendo uvidí, že nezůstane v provozu mnohem déle.

