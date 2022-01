Flaglerova nezaměstnanost klesla po Covidu na minimum 3,8 %, protože v okrese je nejvyšší počet pracovních míst před pandemií

Míra nezaměstnanosti v okrese Flagler klesla v prosinci na 12měsíční minimum 3,8 procenta, což odpovídá míře zaznamenané v prosinci 2020, ačkoli údaj z minulého měsíce byl podpořen mnohem silnějšími údaji než před rokem, kdy byl kraj Země mimo epidemický. Ztráty pracovních míst: Flagler nyní vynahradil pracovní místa ztracená během pandemie a překročila úroveň před pandemií, ačkoli v roce 2021 byla míra nezaměstnanosti v kraji v průměru 4,9 procenta.

Před rokem byla míra 3,8 procenta způsobena především masivní erozí pracovní síly, která klesla na 45 890, přičemž 44 155 lidí má práci a 1 735 lidí je nezaměstnaných. Do minulého měsíce se pracovní síla zotavila o 3 000 lidí a pouze o 386 pracovníků méně, než byl rekord z března 2020, ze 49 165. Tento rekord má letos klesnout. Před pandemií byla Flaglerova míra nezaměstnanosti v dubnu 2019 až 3,5 %.

V prosinci přijalo práci 46 902 obyvatel okresu Flagler – další jasný počet, protože je to o 100 méně než rekordních 46 998 pracovníků v prosinci 2019. Nejdůležitější je, že je to o několik stovek pracovníků více než 46 560. Byli přijati v únoru 2020, kdy začala pandemie ovlivnit ekonomiku. Zaměstnanci žijí ve Flagleru, ale mohou pracovat kdekoli ve státě nebo i vzdáleně: pracující osoba je klasifikována jako zaměstnaná v okamžiku, kdy pracovník zaregistruje jednu hodinu ve sledovaném období ministerstvem práce. Obyvatelé Flagleru však těží ze silných pracovních podmínek v okresech Volusia a St. John’s, přičemž tyto okresy hlásí míru nezaměstnanosti 2,5 procenta, což je nejlepší ve státě, a ve světěPředstihlo Švýcarsko (2,4 procenta) a Českou republiku (2,3 procenta).

Varování: Populace okresu Flagler nadále roste, ale skutečnost, že pracovní síla je stále o něco menší než v roce 2020, naznačuje, že nově příchozí jsou stále starší lidé, kteří již nepracují.

Míra nezaměstnanosti na Floridě očištěná od sezónních vlivů byla v prosinci 4,4 procenta, což je o desetinu méně než v listopadu. Zaměstnanost ve státě byla necelých 9 milionů, což představuje nárůst o 11 700 během měsíce. Stát během roku vytvořil 479 300 pracovních míst, což představuje nárůst o 5,6 procenta. Na celostátní úrovni se počet pracovních míst za rok zvýšil o 4,5 procenta. Florida má stále jeden z nejtvrdších a nejtrestnějších systémů nezaměstnanosti v zemi.

Maximální podpora v nezaměstnanosti zůstává na 275 dolarech týdně, což je nejnižší úroveň v zemi. Floridský senát schválil navýšení dávek o 100 dolarů týdně a prodloužení doby příspěvků, které patří rovněž mezi vzácné dávky v zemi. Guvernér Ron DeSantis se však postavil proti gentrifikaci a Sněmovna reprezentantů nenásledovala vedení Senátu. Míra nezaměstnanosti ve státě zůstává uměle nízká, protože odráží pouze pracovníky, kteří jsou ochotni dodržovat přísná státní pravidla, pokud chtějí mít nárok na dávky.

Ti, kteří nedodržují pravidla nebo vypadnou z pracovní síly, se mezi nezaměstnané nepočítají. Federální vláda sleduje ty, kteří jsou nezaměstnaní a podzaměstnaní, podle toho, co se nazývá míra nezaměstnanosti U-6 nebo alternativní míra nezaměstnanosti. Tato míra byla na Floridě 10,1 procenta až do třetího čtvrtletí roku 2021, Tvrdí to Úřad pro statistiku práceVíce než dvojnásobek oficiální míry nezaměstnanosti.

Na druhou stranu, Florida zaznamenala druhý nejlepší nárůst průměrných týdenních mezd mezi červnem 2020 a červnem 2021, přičemž medián mezd vzrostl o 80 dolarů za týden na 1 113, což je nárůst o 7,7 procenta, který překonal pouze stát Washington (8,3 procenta) a Vermont (10,6). procento), Podle BLS.

Tennessee zaznamenalo nárůst o 7,6 procenta a Kalifornie 7,5 procenta, což je třetí a čtvrté místo v zemi. Tato čísla zahrnují mzdy pro státní zaměstnance.

Zvýšení mezd na Floridě nebylo důsledkem náhlé velkomyslnosti mezi zaměstnavateli, ale spíše odráželo očekávání zaměstnavatelů, že se do roku 2026 bude rok co rok zvyšovat minimální mzda na 15 USD. Voliči schválili zvýšení v ústavní změně v roce 2020. Zákonodárci Florida pracuje na návrhu zákona, který by zabránil tomu, aby byly takové pozměňovací návrhy předkládány budoucím voličům.

Kompletní přehled nezaměstnanosti je níže.

Zpráva o nezaměstnanosti za měsíc prosinec 2022: