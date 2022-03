Shrnutí recenze Tiny Tina’s Wonderlands: D & D-Skinned Borderlands

obrázek : zábavní převodovka

Zázraky Tiny Tiny Přebírá ukradenou střílečku od Gearboxu pro A Dungeons & DragonsInspirovaná rotace. funguje to? Kritici jsou rozděleni. Zdá se, že panuje shoda v tom, že v dobrém i ve zlém je toho víc Pohraničí. Šok, já vím! Ale zdá se, že je také dost nových triků, které je třeba udělat divy Zábavná kooperativní zábava ve světě, kde jich zbylo překvapivě málo.

25. března na PS4, PS5, Xbox a PC, Zázraky Tiny Tiny Je to náhodný produkt zrozený z Útok na Dragon Keep Přidáno DLC Pohraničí 2 Téměř před deseti lety. takové rozšíření, divy Hraje roli stejného teenagera posedlého bombami D & D– Mistr ve stylu dungeonu provede hráče surrealistickou střelbou plnou nablýskaných zbraní, velkých mečů a podivných, někdy trhaných žertů.

Naštěstí se zdá, že infuze nových tříd založených na magii je o krok výš oproti jeho poněkud neuspokojivému předchůdci, Pohraničí 3. Psaní se také zdá být méně trapné. uvidíme. Zázraky Tiny Tiny Je to také první hra v sérii, která obsahuje tvůrce postav a plnou interakci mezi platformami.

Recenze včera vzrostly (naše dojmy se budou týkat konzolové verze, která do dnešního dne nebyla dostupná) a zatím je hra dostupná 80 v Metacritichluboko pod značkou série vysoké vody Pohraničí 2 Ale stále se hodí pro tak dobrý vzorec. Diablo Byla to jasná inspirace pro sérii Thief, když poprvé vyšla. Odpovídá tato upřímná pocta fantasy RPG této inspiraci? To zatím říkají kritici.

Nechci prodat kolik Zázraky Tiny Tiny aktivuje Pohraničí Vzorec, protože není transformativní. Ale zjistil jsem, že to bylo víc než dost na to, abych si to opravdu užil. Ve skutečnosti jsem si to užil mnohem víc než já Pohraničí 3A moc se mi to líbilo Pohraničí 3.

Můj obecný pocit je takový divy Ocení to stávající fanoušci, kteří stejně zabrousili Pohraničí 3 Protože jsou schopni v tomto bodě vydržet a hledají něco, cokoli nového. Ale pokud se do této série ještě nepustíte, nemyslím si, že přechod do fantasy prostředí pro vás nic moc změní.

Zázraky Tiny Tiny Je to úžasná představivost PohraničíVyzkoušená a opravdová formule pro střílečky. Jak epizodické prvky postupují, zůstává nebezpečně blízko svým předchozím úspěchům, které občas působily trochu neoriginálně, a některé nové věci, o které se pokouší, jako jsou procedurálně generovaná bojová střetnutí, nejsou příliš dobré. Naštěstí skvělé psaní, povedené herecké výkony hvězdného obsazení a hloupé souboje i nadále jasně září a díky nim tento náramný fest inspirovaný stolem stojí za váš čas.

jako spin-off, Zázraky Tiny Tiny Neobjevujte znovu Pohraničí Kolo s otočením směrem k fantazii, která drží neutrální chaotické zarovnání. Místo toho prozkoumává známé území, které opakuje to nejlepší i nejhorší Pohraničí vzorec a nevycházejte ze své komfortní zóny. Díky tomu je hra nabitá silnou akcí z pohledu první osoby a kompetentním vícevrstvým systémem pro vytvoření zajímavého Fatemakera. Zázraky Tiny Tiny Překresluje stejnou mechanickou a narativní půdu jako Pohraničí 3což nakonec vedlo k vytvoření kapitoly ve franšíze, která je zábavná, ale nezapomenutelná.

Zatímco Zázraky Tiny Tiny Vypadá to jako skákací fantasy komedie, hraje se to jako a Pohraničí Hračka. Zvláště, Pohraničí 3. Některé zbraně střílejí šípy z kuše a granáty byly nahrazeny kouzly, ale zatím je to typické Pohraničí Hra — střílíte hordy padouchů, kteří replikují výmluvnou hru pro jednoho hráče, pak porovnáváte kořist, abyste zjistili, zda jsou nové zbraně a brnění lepší než ty staré, a pak to uděláte znovu.

Z herního hlediska skvěle fungují kouzla a vylepšený systém boje na blízko se šesti dostupnými třídami. Dalo mi to pocit, že se vedle sebe dívám na osobní papír D & D Player’s Guide, zajímalo by mě, jaké druhy staveb mohu vytvořit. Brr-Zerker – třída, která se zaměřuje na poškození mrazem a točí se jako kanadský Beyblade na nepřátele – byla hypotetická stavba, která mě stále baví. Zažít třídu Graveborn a získat do hry známého Demi-Licha, který mi pomáhal útočit a léčit mě v boji, bylo velmi užitečné v soubojích s bossy.

Zázraky Tiny Tiny Toto je nejlepší hra Gearbox Software. Postaveno na úspěšném studiu Pohraničí Formule, tento zážitek přidává excentrický prvek ke známému vzrušení z kořistní střílečky a poskytuje tolik palebné síly pro vaše prsty, že byste si mysleli, že máte na sobě Infinity Gauntlet. naskládaný v hlouposti a vždy se tě snaží rozesmát, divy Útočí s osobitým kouzlem a pečlivě zachází se svými postavami a svým světem, díky čemuž budete s oběma komunikovat na cestě, kterou jsem nikdy nechtěl skončit.

V tom okamžiku je nádherný okamžik tak brzy, že se dostanete do tohoto typu hry divy bude to. Narazil jsem do loděnice plné koster, kde Tina popsala scénu katastrofy s následným boomem na obrazovce poté, co byla zdemolována. Je to příjemná atmosféra, než původní verze malá tina DLC je nainstalováno a dodnes je velmi unikátní. Psaní je dost hloupé, aby fungovalo a jeho špatné momenty se ani nepřibližují minimům Pohraničí‚ háj.

Zázraky Tiny Tiny On je Hra Borderlands. Není to ani náhodné, ani inspirované, ani jejich kombinace Pohraničí A D & D – je to jen Pohraničí. Je to ztráta skvělého konceptu a přichází s prototypem Pohraničí Chyby potenciálně otravného humoru, příliš mnoho zbraní, příliš málo úložného prostoru a příliš mnoho postav, kterým není poskytnut dostatek prostoru k dýchání. Je to zábavné, ale nic zvláštního. Nejhorší na tom je, že může být.

Hlavním problémem je struktura. Tiny Tina’s Wonderlands se odehrává na několika místních mapách, které jsou umístěny na větších regionálních mapách, které jsou umístěny na velké mapě vnějšího světa, která také obsahuje další mapu, která toto zobrazuje. Vnější svět se zdá být zcela zbytečný, další vrstva, která se zdá být zde, aby uvolnila místo pro více, meta-vtipy o Tině vytvořené na cestách, stejně jako několik základních ekologických hádanek a mnoho dalších obecných setkání s davem v dungeonu. Zkombinujte-li to s hlavním příběhem, delšími vedlejšími úkoly a množstvím, kolikrát budete muset sledovat trasový bod přes několik střetnutí ve výbušném prostoru plném sudů do větších prostorů s více setkáními, a věci se mohou pořádně zamotat.