Brno 26. dubna (BD) – Město Brno uhradí až 50% nákladů na pronájem nebytovým nájemcům, jako jsou městské kavárny a restaurace, za měsíce květen, červen a červenec. Toto je poslední krok k podpoře místních podniků, který následuje po březnovém rozhodnutí odložit splátky nájemného. Brněnská primátorka Markéta Vaková uvedla, že městská rada chce podporovat místní podniky jakýmkoli způsobem.

“Od začátku jsme prohlásili, že jsme připraveni a ochotni pomoci našim místním podnikům,” uvedla Vaková. “Gastronomie je jedním z nejvíce zasažených odvětví a je pro Brno kriticky důležité. Dnes jsme se dohodli na dalších výjimkách z pronájmu. Samozřejmě je zpřístupníme oprávněným společnostem: těm, které si pronajímají budovy z Brna, které buď měly dramaticky snížit jejich provoz na výplatní okno. Nebo to úplně zastavit, což městu nedluží nájemné a související služby na období do konce roku 2020, ani to, kdo tento dluh zaplatí do konce května. “ Dodala, že pronajaté budovy z městských částí nejsou v návrhu zahrnuty.

Česká vláda dříve oznámila, že vlastníci podniků mohou požádat o další odškodnění do léta. Rozhodnutí města Brna je v souladu s touto politikou a nekopíruje již deklarovanou podporu státu. „Nechceme, aby místní podniky zkrachovaly, ani nechceme opuštěné obchody a restaurace v centru města. Cítíme tedy, že potřebují pomoc nad rámec vládních programů. Původně jsme měli v úmyslu poskytnout kompenzaci nájemného za první čtvrtletí, “uvedl náměstek primátora ČSSD Jerry Oliva. Od roku 2021, kdy epidemie dosáhla svého vrcholu a byla přijata drastická opatření k boji proti této epidemii. Náš kontakt s ministerstvem průmyslu a obchodu však ukázal, že pokud ano, došlo by k duplikaci s vládními podpůrnými programy. Proto jsme se nakonec rozhodli místo toho kompenzovat polovinu nákladů na pronájem na pozdější období. “

Druhý náměstek ministra Tomás Kulayni (Piráti) souhlasil s odvoláním na rostoucí potřebu podpory místních podniků: „Jednotliví nájemci se na nás obracejí, protože opatření byla na podzim zpřísněna, a vzhledem k tomu, že druhá vlna nabývá na síle, bylo jasné, že více podpory. Majitelé obchodů a služeb, kromě divadelních barů a kaváren, školních zařízení, saun a sportovních klubů. “ Rada zdůraznila, že žádosti o dotaci na nájem od města, které ji využívají, musí být podány do konce května Přihláška Připravilo město Brno. Společnosti se musí obrátit na oddělení, od kterého si pronajímají své prostory.



https://brnodaily.com/2021/04/26/brno/brno-businesses-to-receive-rent-support-from-city-for-three-months/

