Datum vydání, obsazení a další

Film založený na stejnojmenné knižní sérii amerického spisovatele Marka Greena sleduje nejzkušenějšího žoldáka CIA Kurta Gentryho (Ryan Gosling), muže, jehož pravá identita je neznámá a náhodně odhaluje temná tajemství agentury. Jeho bývalý spoluhráč a nový protivník, psychopat Lloyd Hansen (Chris Evans), vypisuje odměnu na jeho hlavu a vede pátrání po jeho dopadení na globální misi.

Příběh je plný akce, a jak řekl Anthony Russo (via Omezit), zobrazuje dvě verze CIA: co by to mohlo být a co by mohla dělat. Režisér také přirovnal „The Grey Man“ ke „Captain America: Winter Soldier“, kde byl superhrdina z Marvel Cinematic Universe pronásledován vrahem s vymytým mozkem (který se ukázal být jeho nemrtvým přítelem), ale ve více „skutečném světě“.

Kniha se soustředí na smrtící souboj mezi dvěma zabijáky hlavních hrdinů a zdá se, že film jde stejnou cestou. „Šedý muž“ bude celosvětovým dobrodružstvím – natáčelo se na několika evropských místech, včetně Prahy, České republiky a francouzského Château de Chantilly (zámek z pohádkové knihy).