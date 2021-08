Poslední postavou hry Street Fighter V je nováček jménem Luke

obrázek : Capcom

Během dne Street Fighter V. V prezentaci Capcom prozradil, že Luke, nová postava pro pouliční rváč Universe, bude posledním velmi populárním bojovníkem, který bude přidán do pět let staré hry.

Přestože bylo o Lukovi sděleno jen velmi málo podrobností kromě tajemného listopadového data vydání, Street Fighter V. Režisér Takayuki Nakayama řekl, že nabízí „pohled do budoucnosti“. pouliční rváč Franšízové ​​podnikání. Zdá se, že Luke hraje v nadcházejících hrách určitou roli, ale co to znamená, zůstává záhadou, dokud nebude Capcom připraven vyprázdnit fazole.

Street Fighter V. Poprvé byl spuštěn v roce 2016 se skromným seznamem, včetně základních sérií jako Ryu, Chun-Li, Cammy a Dhalsim, a také s překvapivými tipy jako Birdie, Nash a R. Mika, z nichž všechny nebyly od té doby hratelné Street Fighter Alpha dny. Představil také několik skutečně vynikajících nováčků, včetně FANG, dvojitého žáka a jedové kyseliny M. Bisona a Rashida, vysoce postaveného arabského sociologa, který vylepšuje své bojové schopnosti řadou špičkových gadgetů.

Po vydání byly do série přidány další stíhačky, návratové i nové. Některé pozoruhodné přírůstky byla Abigail, obří člen gangu, který se poprvé objevil v Poslední bitva Beat-em-up franšíza a Minat, akrobatický psycho učedník s krystalovou koulí zabijáka. A před dnešním odhalením Street Fighter V.Viděl minulou sezónu Žádné finále–zíral Do hry se zapojují Dan Hibiki a kartářka Rose Street Fighter III Poustevník Uru a konkurenční školy Akira Kazama stále čeká v křídlech na jejich současné vydání 16. srpna.

Street Fighter V. Dočkal se velkých vylepšení Od svého surového vydání, a to jak z hlediska vylepšení hry, tak online stability. To, co začalo jako absolutní zklamání ve srovnání s historickými výškami série, se od té doby stalo dalším kompetentním vstupem do legendární série. Zaměření Capcomu na produkci vysoce kvalitních a ziskových turnajů po celém světě navíc umožnilo fanouškům přejít od jednoduchých hráčů k profesionálním konkurentům, i když duch soutěže je hodně odlišný od toho, co vidíme na populárních komunitních turnajích.

G/O Media může získat provizi

Když Luke odhalil, Street Fighter V. Sága se pomalu chýlí ke konci. Nelze říci, co je pro tuto sérii připraveno, ale s novou skupinou vývojářů, která vede projekt, když bývalý generální ředitel Capcom Yoshinori Ono je pryč. minulý rok, nebylo by překvapující, kdyby vzali pouliční rváč Zcela novým směrem.