NASA pracuje na získání vzorku asteroidu starého 4,5 miliardy let z kontejneru

Vědci z NASA v září úspěšně vrátili na Zemi vzorek asteroidu, čímž se stali první americkou vesmírnou agenturou, která tak učinila.

Vše, co teď musí udělat, je přijít na to, jak otevřít mechanismus pro získávání vzorků dotykem a jít, neboli TAGSAM, aby získali zbytek vzorku, podle NASA.

Sonda OSIRIS-REx zaznamenala asi sedm let cestování, průzkumu a sběru vzorků z asteroidu Bennu, než se 24. září 2023 vrátila na Zemi.

„Vědci doufají Pino vzorek NASA na svých webových stránkách napsala, že „OSIRIS-REx“, který byl svržen v poušti Utah, poskytne vodítko o tom, zda asteroidy, které se srazily se Zemí před miliardami let, sem přinesly vodu a další klíčové složky života.

Přestože vědci stále pracují na přístupu ke zbytku vzorku zataveného v hlavě TAGSAM, byli schopni sesbírat 2,48 unce, neboli 70,3 gramů, horniny a prachu ze vzorkovačů.

Počáteční várka již překročila cíl NASA přivézt na Zemi alespoň 60 gramů.

Jak plánují vědci NASA získat zbytek vzorku?

Většina vzorků, které vědci dosud shromáždili, byla umístěna na vnější straně hlavy OSIRIS-REx, která je přístupná přes mylarovou čepici hlavy. Zbytek leží v TAGSAM.

Tým vědců v Johnsonově vesmírném středisku NASA v Houstonu se několikrát pokusil odstranit hlavu TAGSAM, ale zjistil, že dva z 35 spojovacích prvků nelze odstranit pomocí současných nástrojů, k jejichž použití měl tým povolení.

„Hlava TAGSAM má více než 35 spojovacích prvků, ale plánovali jsme odstranit pouze 35. Dva zaseknuté byly mezi posledními, které byly odstraněny. Všechny ostatní spojovací prvky byly úspěšně odstraněny. „Nevíme, proč tyto poslední dva uvízli, ale aktivně pracujeme Budeme pokračovat v hledání potenciálních řešení a zároveň pokračovat v pokroku v našich postupech zpracování vzorků pro 70,3 gramů materiálu, který již byl získán z TAGSAM,“ řekl Francis McCubbin, kurátor astronomických materiálů v Johnson Space. Centrum.

Některý materiál byl úspěšně shromážděn, když tým přidržel mylarovou čepici k hlavě odstraněním vzorku zevnitř pomocí pinzety nebo naběračky, v závislosti na velikosti extrahovaného materiálu.

NASA uvedla, že vědcům bude trvat příští dva týdny, než pomocí nové technologie odstraní zbytek vzorku z hlavy TAGSAM, zpracují shromážděný materiál a začnou analyzovat objemový vzorek. 20. října.

Hlava TAGSAM byla vyjmuta z aktivního proudu dusíku v rukavicovém boxu a uložena ve své přepravní nádobě, utěsněna O-kroužkem a uzavřena v utěsněném teflonovém sáčku, aby bylo zajištěno, že vzorek bude uchován v bezpečí, zatímco tým vylučoval roztoky, aby měl přístup ke zbytku. vzorku.

Vzhledem k tomu, že veškerá práce na vzorku včetně hlavy TAGSAM byla prováděna ve specializovaném odkládacím boxu pod proudem dusíku, aby se zabránilo jeho vystavení zemské atmosféře, musí být nástroje jakéhokoli navrhovaného řešení schopny se vejít do odkládací schránky a nesmí být ohroženy. vědeckou integritu soupravy. Podle NASA.

Co NASA zatím objevila?

Předběžné studie vzorku asteroidu starého 4,5 miliardy let ukazují, že základní stavební kameny života na Zemi mohou být přítomny v hornině, která obsahuje vysoké procento uhlíku a vody, uvádí americký „vesmírný“ web. NASA.

„Téměř vše, co v NASA děláme, se snaží odpovědět na otázky o tom, kdo jsme a odkud pocházíme. Mise NASA jako OSIRIS-REx zlepší naše chápání asteroidů, které by mohly ohrozit Zemi, a zároveň nám umožní nahlédnout do toho, co leží za nimi.“ Vzorek se vrátil na Zemi, ale stále je před námi spousta vědy – vědy, kterou jsme nikdy předtím neviděli,“ řekl dříve administrátor NASA Bill Nelson.

Povaha nalezených uhlíkových sloučenin může poskytnout pohled na to, jak vznikla sluneční soustava, jak mohly být na Zemi nasazeny suroviny pro život a jaká opatření by měla být přijata, aby se zabránilo srážkám s asteroidy.

