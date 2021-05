Pozoruhodný soused Cole Witzel: Svého partnera K-9 pojmenoval Bane, stejně jako darebák ze série Batman | místní zprávy

Witzel řekl, že musí být nějaké dávat a brát. Když je frustrovaný, duo si dá pauzu. Poté bude Bane z velké části dokonale vykonávat příkazy. „Potřeboval si ode mě odpočinout a já jsem si na chvíli potřeboval odpočinout,“ řekl Witzel.

Witzel řekl, že za tu krátkou dobu, co spolu pracovali, začal důvěřovat Baneovi. Řekl: „Upřímně cítím, že na konci dne, kdyby se to stalo, dal by život jednomu z nás.“

“Povídalo se, že hledají psy, takže jsme z toho byli nadšení. Šel jsem dopředu a vložil jsem svůj rok do svých poručíků v té době a řekl jsem mu: ‘Podívej, chtěl bych být K- „Důstojník z 9.“, a on řekl: „No, tak to předám.“ „Jednoho dne mi zavolal starosta a major řekl:„ Musíte se sem dostat nahoru. “Takže když jsem vstal, posadili nás a první věc (starosta) řekla: ‚No, máme dva psy. ‘ Chceš je a Jakea? A já jsem řekl: „No, samozřejmě.“