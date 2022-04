3D tištěná čokoláda, která má více překvapení, svěžesti a textury

To, jak jídlo vypadá, může mít na jeho chuť stejný vliv jako ingredience, které do něj vstoupí, ale všech pět lidských smyslů ve skutečnosti hraje roli v tom, jak vnímáme a užíváme si to, co jíme. Čokoláda je toho skvělým příkladem, protože je těžké ji zvládnout při pečení, ale tvoří velkou část její přitažlivosti. To vedlo vědce z Amsterdamské univerzity k Experimentujte s 3D tiskovou čokoládou S unikátní struktury které zdůrazňují vlastnosti, které již spojujeme s vysoce kvalitní čokoládou, s nadějí, že objevíme způsoby, jak změnit způsob rozkladu látek a zlepšit fyzickou interakci lidí s látkami všeho druhu.

Jak se naše schopnost vyrábět a manipulovat s materiály na mikroskopické úrovni zlepšila, otevřel se svět výzkumu něčeho, čemu se říká metamateriály. Lidé se již dávno naučili, jak míchat různé materiály, aby vznikly nové materiály s velmi specifickými vlastnostmi; Je to základ například nauky o mineralogii. Ale metamateriály se snaží dělat totéž změnou struktury konkrétního materiálu, aby produkovaly zlepšené vlastnosti nebo vlastnosti. Jednou z nejzajímavějších oblastí studia metamateriálů je Čočky fotoaparátů, které se lidskému oku zdají zcela plochéAle ve skutečnosti jsou pokryty mikroskopickými strukturami, které ohýbají světlo stejně efektivně jako zakřivené čočky, což dále zlepšuje fotografování chytrými telefony s vyhlídkou, že jednoho dne zcela eliminují nárazy fotoaparátu.

Zdá se, že objektivy fotoaparátů a čokoládové tyčinky nemají mnoho společného, ​​ale hacky mohou být stejně užitečné pro milovníky čokolády jako pro fotografy. Existuje několik faktorů, které oddělují vysoce kvalitní čokoládu od levných věcí, které se používají obří králíci Možná jsem si uplynulý víkend užil. Dobrůtky mají lesklý povrch a při kousání mají tendenci praskat, s výrazným výstřelem, než aby se jen drolily v ústech. Tato jedinečná textura pochází z temperování, což je časově náročný, ale důležitý proces, při kterém se čokoláda opakovaně taví a chladí na konkrétní teploty, aby dosáhla určitého stupně (celkem jich je šest a ideální je stupeň pět), kde se vytvoří požadovaná krystalická struktura.

Výzkumníci z Amsterdamské univerzity si uvědomili, že přístup založený na metamateriálech lze použít ke zlepšení textury a zážitku ze žvýkání vysoce kvalitní čokolády. To se děje vytvořením více destilačních kotlů a frakcí prostřednictvím složitější struktury, než jaké se vytvoří pouhým nalitím rozpuštěné čokolády do forem. Tato myšlenka však nenahrazuje proces temperování, který ve skutečnosti představoval některé jedinečné problémy, když se výzkumníci obrátili na 3D tiskárny, aby vyrobili vlastní čokoládové bonbóny.

Rozpuštěná čokoláda, která byla temperována tak, aby dosáhla fáze, kdy se krystaly páté fáze vkládají do injekčních stříkaček, které je třeba udržovat při teplotě 90 stupňů Fahrenheita, zatímco tiskárna vytváří struktury vrstvu po vrstvě. Ukázalo se však, že udržování této teploty je náročné, protože vyžaduje neustálou rekalibraci pro výpočet tloušťky čokolády v průběhu času. Používání 3D tiskáren s plastovým extrudérem je dost složité – ale nahradit to měkčenou čokoládou zní jako skutečná noční můra.

Výsledky byly sdíleny v nedávno publikovaném článku, „Super jedlý mechanický materiál s lomem určeným k ovládání pocitu v ústech“ v časopise měkký materiál. Potvrdili to, co vědci spekulovali: Kvalita a požitek z konzumace čokolády by se mohly zlepšit zvýšením počtu prasklin, které se objevují při prokousávání kousku skrz struktury ve tvaru S se zvyšující se složitostí. Výzkumníci také zjistili, že zážitek by mohl být zlepšen výrobou čokolády s anizotropními strukturami, které mění odpor, který pociťuje během kousání prostřednictvím tvarů a vzorů, které se řežou a lámou silou aplikovanou v určitých směrech.

Uvidíme v dohledné době společnosti jako Lindt nebo Cadbury, kteří zavedou ošetření inspirované metamateriálem? Pravděpodobně ne, ale výzkum má některé další zajímavé aplikace, pokud jde o jídlo. Pomocí podobných výrobních postupů lze texturu syntetického masa vylepšit tak, abyste měli chuť kousat do skutečného masa, nebo změnit na něco úplně jiného pro ty, kteří byli tradiční texturou masa vypnuti. Může být také použit k výrobě jídel, která stále chutnají lahodně (nebo alespoň přimět mozek, aby si myslel, že jsou), ale která se snáze konzumují pro ty, kteří mají problémy se žvýkáním nebo polykáním.