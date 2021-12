Mohutný „potenciálně nebezpečný“ asteroid proletí kolem Země v sobotu | WJHL

(Nexstar) – Očekává se, že asteroid v sobotu proletí stejnou šířkou jako Eiffelova věž poblíž Země.

Přiletí asteroid 4660 Nereus Nejblíže naší planetě V ten den bude podle NASA stále asi 2,5 milionu mil od Země.

I když to může znít jako hodně, NASA považuje jakýkoli objekt do 30 milionů mil od oběžné dráhy Země za „objekt v blízkosti Země“. NASA klasifikuje jakýkoli objekt o velikosti větší než 500 stop, který proletí do 4,7 milionů mil od oběžné dráhy Země, jako „potenciální nebezpečí“ na základě „schopnosti asteroidu přiblížit se k Zemi“.

Jak blízko jsme tedy scénáři „Armageddon“, když se blíží 4 660 Nereů? Podle NASA zatím není blízko. Ve skutečnosti není znám žádný asteroid, který by v příštím století představoval významné riziko srážky se Zemí.

Nereus, který je asi 360 yardů velký a má tvar vejce, objevila v roce 1982 astronomka Eleanor Helen. V průběhu let byl navrhovaným kandidátem pro vesmírné mise a je považován mezi 3 % nejlepších Asteroidy poblíž Země, které lze dosáhnout.

Těžební schopnosti

Blízkost a velikost 4 660 Nereus z něj také činí hypotetický cíl pro těžbu. Podle společnosti Asterank, která spravuje databázi asteroidů a jejich odhadované těžební hodnoty, je hodnota kobaltu, železa a niklu Nereus více než 4,7 miliardy dolarů.

Podle 4 660 se Nereus pohybuje rychlostí až 14 719 mil za hodinu EarthSky, což je u asteroidů vlastně pomalé. To zvyšuje jeho hodnotu jako potenciálního kandidáta na těžbu, protože je pro robotickou kosmickou loď snazší se přiblížit.

Myšlenka těžby asteroidů se v posledních letech rozrostla ve velkém měřítku, ale nestala se realitou v žádném větším měřítku, než je získávání vzorků.

Zatímco asteroid 4660 Nereus se nezdá být hrozbou pro Zemi, NASA nadále sleduje budoucí hrozby. Asteroid nejvíce ohrožený srážkou se Zemí, 2009 FD, nedosáhne dříve než v roce 2185. Pokud se očekávání udrží, objekt má pravděpodobnost srážky 1:714.

Zabraňte úderu asteroidu

NASA popisuje dopad asteroidu jako „jedinou přírodní katastrofu, které bychom mohli být schopni zabránit“.

V případě, že se k nám řítí obří vesmírná skála, NASA říká, že existuje několik způsobů, jak se tomu bránit. Prvním je vyslání satelitu, který bude fungovat jako „gravitační tahač“, který využívá sílu odporu mezi dvěma tělesy k pomalému otáčení asteroidu.

Přímější přístup je Vypuštění kosmické lodi přímo do asteroidu. Srážka by musela asteroid buď zrychlit, nebo zpomalit alespoň o sedm minut, což je doba, kterou Zemi zabere, než pokryje svůj poloměr. Pokud by byl úspěšný, asteroid by dříve nebo později prošel bodem dopadu a ztratil by přitom Zemi.

V listopadu NASA spustila test Double Asteroid Redirection Test (DART), aby zjistila, zda je možné smrtící asteroid vykolejit. Cílem je Dimorphos, který obíhá větší asteroid jménem Didymos. Pokud vše půjde dobře, DART dosáhne svého cíle do 10 měsíců a zasáhne asteroid o šířce 525, změní jeho kurz, ale nezničí ho.

Pokud selže jak gravitace, tak taktika DART, existuje poslední možnost – jaderné výbušné zařízení.

„Když je doba varování krátká nebo je asteroid velký, je použití jaderného zařízení nejúčinnější možností,“ uvádí NASA.

V takovém scénáři by nad asteroidem vybuchlo nukleární zařízení, což by způsobilo intenzivní zahřívání a dostatečné odpařování horních vrstev těla, které by jej vyhnalo na novou dráhu.