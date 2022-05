HUN vs. ČR, hraje se 11. Malta 14. května, 12:00 IST sobota

HUN vs CZR Dream11 Valletta T20 Cup 2022 Tipy a předpovědi

HUN vs CZR Dream11 Team Predict Valletta Cup 2022 Fantasy Tips: Kapitán, Vice Captain – Maďarsko vs Česká republika Hraje se 11 sekund pro dnešní zápas Marsa, Malta 14. května 12:00 IST v sobotu

Zde je Valletta Cup T20 Series Dream11 Prediction – Dream11 Guru Predict HUN vs CZR Dream11 Team Prediction, HUN vs CZR Fantasy Cricket Prediction, HUN vs CZR, Play 11s Valletta Cup T20 2022 Series, Fantasy Cricket Česká republika, Fantasy Play Prediction T20I Maďarsko vs. Tipy, Valletta T20 Cup Series 2022.

Házet – The Valletta T20 Cup 2022 Série T20 házet mezi Maďarsko vs Česká republika Bude v 11:30 mlha.

Čas – 14. května ve 12:00 IST

místo: Sportovní klub Marsa, Marsa, Malta

Tým HUM vs CZR My Dream 11

Abhishek Ahuja Stan, Sudesh Wickramasekara, Dylan Stein, Safi Zaher, Khyber Dildar, Saboon Dvizi, Harsh Mandyan, Abhishek Keterpal, Hrithik Tomar, Naveed Ahmed, Sandeep Mohandes

Kapitán: Qassi Mandian Zástupce kapitána: Saboon Davizi

HUM vs. CZR Možné XI

Maďarsko: © Mark Ahuja, Khyber Dildar, Stan Ahuja (týden), Abhishek Keterpal, Harsh Mandyan, Sandeep Mohandas, Asanka Weligamag, Ali Firasat, Satyadeep Ashwatnarayana, Zahir Safi, Bhavani Prasad Adapaka

Česká republika: Sabawoon Davizi, Dylan Steyn, Sudesh Wickramasekara, Arun Ashokan©, Ritik Tomar, Sazib Bhuiyan, Divyendra Singh (wk), Satyajit Sengupta, Sharan Ramakrishnan, Naveed Ahmed, Smit Patel