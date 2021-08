JaVale McGee hledá olympijské zlato v Japonsku, ale „rozhodně“ má zájem, pokud mu nugety nabídnou čerstvé a zelené peníze ve volné agentuře – Denver Post

Saitama, Japonsko – Nikdy se nestanu astronautem ani prezidentem USA. Je ale příliš pozdě na to, abych mohl být JaVale McGee, až vyrostu?

Nenaznačujeme, že McGee žije okouzlujícím životem, ale muž známý jako Big Daddy Wookie získal tři mistrovské prsteny a zaplatil více než 65 milionů dolarů během 13 sezón prvotřídního cestování v NBA.

Není to příliš ošuntělé, že? Práce bije, pokud se mě ptáte.

Když pak v létě odpočíval na gauči, krátce poté, co během kvalifikace sbíral prach na lavičce Nuggets, zavolal McGee z týmu USA a zeptal se, zda má zájem lovit zlatou medaili na olympijských hrách.

Trvalo 1,2 sekundy, než řekl: Ano!

“Jsem na olympijských hrách,” řekl McGee v sobotu poté, co tým USA porazil Českou republiku 119: 84 a kvalifikoval se do vyřazovací fáze turnaje. “Nechápal jsem, co to je za zkušenost, dokud jsem se odsud nedostal.” . Jsem rád, že jsem tuto zkušenost získal spíše z první ruky, než jen sledovat (olympijské hry) v televizi. Mnohem chladnější, než jsem si myslel. “

Ale zatímco v Japonsku, McGeeho myšlenky nebyly nikdy daleko od domova. Je to bezplatný klient. Chce to práci.

„Myslím na to každý den,“ řekl mi McGee. „Ale jsem v požehnané pozici. Jsem na třech turnajích. Pravděpodobně mohu získat zlatou medaili. Chci říct, nevím, kolik dalšího CV potřebujete. Pracuji velmi tvrdě a jsem velmi znatelný hráč. S touto mentalitou chodím každý den, bez ohledu na to, kolik lidí o mně pochybuje nebo ke mně cítí určitou cestu. “

Cítil jsem tedy nutkání zeptat se McGeeho: Uvažoval by po svém krátkém působení u Nuggetů o návratu do Denveru?

McGee odpověděl: „Ano, jistě.“ “Chci jen vyhrát. Vyhraj a podpoř svou rodinu. To jsou moje vášně.”

Každý, kdo byl hráčem McGee nugetů, pravděpodobně vyhraje olympijskou medaili v roce 2021, prosím, identifikujte se, protože mohu použít několik tipů na akcie.

Nikdo? To jsem si myslel.

Ale víte, co je bláznivější, než když McGeeovi z ničeho nic zavolá, aby se připojil k týmu USA poté, co Kevin Love klesl v 11? Muž, který nemohl opustit lavičku Denveru v play -off, vidí výraznější čas na kurtu s Kevinem Durantem, Damienem Lillardem a soupiskou hvězd NBA na olympiádě.

Durant vstřelil 23 gólů, aby vyhrál Česko. McGee však po odstranění jakýchkoli pochybností o výsledku nasbíral 10 bodů do čtyř minut od čtvrté čtvrtiny. Nenazývejte to ale odpadkovým časem, protože McGee má spoustu zábavy.

„Zlaté jídlo pro mě znamená všechno,“ řekl McGee. “Moje máma už jednu má. Přidání další medaile k odkazu McGeeho by bylo skvělé.”

V minulosti byla Pamela McGee po boku Sheryl Miller back-to-back šampionem v USC. Oba týmy USC se znovu spojily a získaly olympijské zlato v roce 1984, čtyři roky předtím, než se Pam narodila Gavelovi.

Nyní je jí 58 a je pochopitelně hrdá na svého syna a dceru, kteří oba profesionálně hrají basketbal. A ano, tato divoká matka stále dává tipy na život a obruče svým velkým dětem téměř každý den, ať už prostřednictvím textových zpráv nebo videohovorů.

McGee vzpomíná na minulý týden, než tým USA zahájil turnaj s ohromující prohrou s Francií: „Vždycky mluvíš o tom:„ Ano, do šampionátu opravdu nic neuděláš. Pro ty, kteří drží skóre doma. ) a ona říká: „Nemáš zlato.“ Nyní mám šanci získat zlato. Bylo by to úžasné. “

V pondělí se oficiálně otevřela Volná agentura NBA. Doufejme, že Tim Connelly a Nuggets již začali chatovat se zástupci McGee. Byl by to dobrý způsob, jak pomoci zvládnout spoustu minut pro MVP Nikola Jokic. Pokud jsou peníze v pořádku, McGee také odpustí trenérovi Michaelovi Malonovi, že ho ignoroval během play -off, dokud se Nuggets nechali smést Phoenixem.

“Byla to skvělá zkušenost,” řekl McGee o vstupu do Nuggets, který ho také najal na začátku své kariéry. “Očividně bych si přál, abych mohl hrát více. Cítím, že jsem mohl týmu opravdu pomoci postoupit v play off dopředu. Ale nejsem trenér, takže nemůžu jít ven a přinutit se hrát. Respektuji každého rozhodnutí a všechno, co dělají. “

“Vím, jaký jsem hráč a co do týmu přináším. Snažím se zajistit, abych měl vždy tu dobrou energii a zkušené vedení. Moje pracovní morálka je úžasná. S tím nemohu nic dělat (nehrát).” Jediné, co mohu udělat, je dostat se ven a dělat svou práci. “