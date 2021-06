Ve Finsku objevena 4 400 let stará „hadí posádka“

Studie zveřejněná v pondělí uvádí, že dřevěný had v životní velikosti starý 4 400 let, který byl objeven ve Finsku, mohl být pracovníkem v „magických“ rituálech šamana z doby kamenné.

Živá socha, která byla vyřezána z jednoho kusu dřeva, je vysoká 21 palců a široká asi jeden palec, přičemž vypadá jako hadí hlava a otevřená ústa.

Bylo zjištěno, že bylo dokonale zachováno v pohřbené vrstvě rašeliny poblíž města Järvinsu, asi 75 kilometrů severozápadně od Helsinek, na prehistorickém mokřadním místě, o kterém se archeologové domnívají, že bylo před 4000 až 6000 lety obsazeno neolitickými (pozdní dobou kamennou) národy.

Je to na rozdíl od čehokoli jiného nalezeného ve Finsku, ačkoli několik stylizovaných hadích soch bylo nalezeno na neolitických archeologických nalezištích jinde ve východní pobaltské oblasti a v Rusku.

Nevypadají jako skutečný had, jako je tento, “uvedl v e-mailu archeolog univerzity v Turku Sato Koivisto. “Moje kolegyně ji našla v jednom z našich zákopů loni v létě. … Myslel jsem, že si dělá srandu, ale když jsem uviděl hadí hlavu, dal mi husí kůži.”

„Osobně nemám ráda živé hady, ale po tomto objevu se mi začaly líbit,“ dodala.

Dřevoryt hada se nepodobá ničemu jinému ve Finsku. Sato Koivisto

Koivisto a její kolega Antti Lahelma, archeolog na univerzitě v Helsinkách, jsou spoluautory studie o dřevěném pythonu. zveřejněno V časopise Antiquity.

Myslí si, že to mohl být personál používaný v magických rituálech údajně šamanem – někým, kdo komunikuje s duchy podobným způsobem jako „léčitelé“ indiánských tradic.

Předpokládá se, že takové šamanské víry byly praktikovány starými národy této oblasti, ve které je přírodní svět obýván velkým počtem běžně neviditelných nadpřirozených duchů nebo duchů – tradiční víra, která dnes přetrvává v některých odlehlých severních oblastech Skandinávie v Evropě a Asii.

Starověké skalní umění z Finska a severního Ruska ukazuje lidské postavy s podobami hadů v rukou, o nichž se věří, že jsou to obrazy šamanů, kteří rituálně používají vyřezávané dřevo, aby vypadali jako hadi. Řekl Hilmě, že hadi jsou v této oblasti považováni za zvláště posvátné.

„Zdá se, že mezi hady a lidmi existuje určitý vztah,“ řekl Lahlam The Journal of Antiquity. “Připomíná to severní šamanismus v historickém období, kdy hadi hráli zvláštní roli jako duchovní zvířata u šamanů … Ačkoli je časový odstup obrovský, možnost jakési kontinuity je zarážející: Máme věkový kámen šamanova hůl? “

Archeologové pracující na vykopávce ve Finsku. Sato Koivisto

Socha z Järvensuo rozhodně vypadá jako skutečný had. Jeho štíhlé tělo se skládá ze dvou lineárně tvarovaných ohybů, které pokračují k zužujícímu se ocasu. Plochá, úhlová hlava s otevřenými ústy je obzvláště realistická. Koivisto a Lahelma naznačují, že se podobá evropskému krajtovi nebo chřestýši při klouzání nebo plavání. Vědci napsali, že místo, kde bylo s největší pravděpodobností nalezeno, byla úrodná vodní louka v době, kdy byla „ztracena, vyřazena nebo úmyslně uložena“.

Dřevo obvykle hnije, když je vystaveno kyslíku ve vzduchu nebo ve vodě, ale sediment na dně močálů, řek a jezer může některé organické látky obalit a uchovat je po tisíce let.

Předpokládá se, že místo poblíž Järvensuo bylo na břehu mělkého jezera, když bylo osídleno skupinami lidí v pozdní době kamenné. Koivisto uvedl, že nedávné vykopávky přinesly soubor organických pozůstatků, které umožnily archeologům vytvořit ucelenější záznam o místě. Mezi nálezy byl dřevěný nástroj s rukojetí ve tvaru medvěda, dřevěná pádla a síťové plováky z borovice a březové kůry.

“Jaká úžasná věc,” řekl Peter Rowley Conway, archeolog a emeritní profesor na Durham University ve Velké Británii, který se výzkumu nezúčastnil. „Hlava“ se zdá být důrazně vyřezaná.

Ale dával pozor, aby tomu dal větší význam: „Skeptik by se mohl divit, zda byl klikatý tvar úmyslný, nebo náhodný výsledek čtyř tisíc let podmáčení,“ uvedl v e-mailu. „Pracoval jsem na mnoha bažinách se zachovaným dřevem a dřevěné střepy se mohou docela deformovat.“

Koivisto varuje, že artefakty jako „hadí posádka“ mohou být ztraceny, jakmile vyschne mnoho mokřadních archeologických nalezišť.

“Mokřady jsou pro nás důležitější než kdy jindy, kvůli jejich zranitelnosti a degradaci křehkých organických datových zdrojů مصادر [from] „Musíme si pospíšit, než budou tyto cenné materiály navždy pryč,“ řekla.