Uzamčení Guangzhou: Číňané kritizují stát bez COVID – ti, kteří sledují jazyk, to zjevně nechápou

V mnoha zemích jsou nadávky na internetu o vládě velmi běžné a nikoho to nezajímá. Na silně cenzurovaném čínském internetu to ale není snadný úkol.

Zdá se, že to nezabránilo obyvatelům Kantonu ventilovat svou frustraci poté, co se jejich město – mocné globální výrobní centrum s 19 miliony lidí – stalo epicentrem celonárodní epidemie Covid-19, což podnítilo… uzavírací opatření ještě jednou.

Rezident v pondělí zveřejnil na Weibo, zakázané čínské verzi Twitteru: „Museli jsme vypnout v dubnu, pak znovu v listopadu“ – předtím, než byl příspěvek plný vulgárních výrazů, které obsahovaly odkazy na matky úředníků. „Vláda neposkytla dotace – myslíte si, že mě můj nájem nestojí peníze?“

Jiní uživatelé zanechávali příspěvky s pokyny, které se volně překládají jako „jdi do pekla“, zatímco někteří obvinili úřady z „mluvení nesmyslů“ – i když v hrubých termínech.

Tyto barevné letáky jsou skvělé nejen proto, že reprezentují Veřejná frustrace roste V tvrdé protikoronavirové politice Číny – která využívá náhlá uzavření, hromadné testování, rozsáhlé sledování kontaktů a karantény k eliminaci infekcí, jakmile se objeví – ale protože zůstávají vůbec viditelné.

obvykle takhle ostrá kritika vládní politiky Vládní dozorčí armáda by je rychle odstranila, ale tyto pozice zůstaly několik dní nedotčeny. A to je s největší pravděpodobností proto, že je napsáno jazykem, kterému rozumí jen málo cenzorů.

Tyto publikace jsou v kantonštině, která vznikla v provincii Guangdong obklopující město Guangzhou a hovoří jimi desítky milionů lidí po celé jižní Číně. Mluvčí mandarínštiny – oficiálního jazyka Číny a jazyka preferovaného vládou – může být obtížné rozluštit, zejména v jejích často složitých a psaných hovorových formách.

Zdá se, že jde pouze o nejnovější příklad toho, jak se Číňané obrátili ke kantonštině – neuctivému jazyku, který nabízí bohaté možnosti zesměšňování –, aby vyjádřili nespokojenost se svou vládou, aniž by upoutali pozornost všech cenzorů.

V září letošního roku nezávislý americký úřad pro sledování médií China Digital Times poznamenal, že mnoho nespokojených kantonských publikací obchází cenzuru v reakci na komplexní požadavky Guangdongu na testování Covid.

Možná kvůli obtížnosti systému cenzury obsahu Weibo při rozpoznávání pravopisu kantonských znaků přetrvává mnoho příspěvků v ostrém, tučném a přímém jazyce. Ale pokud je samotný obsah napsán v mandarínštině, bude pravděpodobně zablokován nebo smazán.“ řekla organizacepřidružený k University of California, Berkeley.

V sousedním Hongkongu, kde se mluví kantonsky, protivládní demonstranti v roce 2019 často používali kantonské slovní hříčky pro protestní hesla a aby se chránili před možným sledováním ze strany pevninských čínských úřadů.

Nyní se zdá, že kantonština nabízí těm, kteří jsou unaveni pokračujícím čínským blokováním koronaviru, cestu pro jemnější projevy nesouhlasu.

Jean-François Dupree, odborný asistent politologie na TÉLUQ University, který studoval jazykovou politiku v Hongkongu, uvedl, že klesající tolerance čínské vlády k veřejné kritice přiměla její kritiky k „inovaci“ ve své komunikaci.

„Zdá se, že používání jiných forem komunikace než mandarínské se mohou disidenti vyhnout online cenzuře, alespoň na nějakou dobu,“ řekl Dupree.

„Tento jev svědčí o nedostatečné důvěře režimu a rostoucí paranoii a o neustálé touze občanů vzdorovat navzdory nebezpečím a překážkám.“

Ačkoli kantonština sdílí většinu své slovní zásoby a systému psaní s mandarínštinou, mnoho jejích slangových termínů, nadávek a každodenních frází nemá mandarínský ekvivalent. Jeho psaná podoba také někdy závisí na starých a málo používaných znacích nebo těch, které v mandarínštině znamenají něco úplně jiného, ​​takže pro čtenáře mandarínštiny může být obtížné porozumět kantonským větám.

Ve srovnání s mandarínskou čínštinou je kantonština velmi slangová, často neformální a snadno se hodí ke slovním hříčkám – takže se dobře hodí k vymýšlení a pomlouvání ostnů.

Když Hongkongem v roce 2019 otřásly protivládní protesty – částečně podpořené obavami, že Peking zasahuje do nezávislosti, svobod a kultury města – tyto kantonské rysy se dostaly do ostrého středu.

„Kantonština byla samozřejmě důležitým vektorem politických křivd během protestů v roce 2019,“ řekl Dupre a dodal, že tento jazyk dodal protestům „silnou místní chuť“.

Poznamenal, jak se z prodemokratického hnutí zrodily zcela nové psané postavy – včetně těch, které kombinovaly postavy „svobody“ s populárními vulgárními výrazy.

Jiné hry s psanými postavami ilustrují nekonečnou kreativitu kantonštiny, jako je například stylizovaná verze „Hong Kongu“, která se při čtení bokem změní na „Přidání oleje“ – protestní výkřik.

Demonstranti také našli způsoby, jak chránit svou komunikaci, protože se obávali, že online chatovací skupiny – kde organizovaly shromáždění a kritizovaly úřady – byly sledovány agenty z pevniny.

Například, protože mluvená kantonština zní tak odlišně od mluvené mandarínštiny, někteří lidé experimentovali s romanizací – hláskováním zvuků pomocí anglické abecedy – takže je pro nerodilé mluvčí téměř nemožné rozumět.

A zatímco protesty odezněly poté, co čínská vláda v roce 2020 zavedla rozsáhlý zákon o národní bezpečnosti, kantonština nadále poskytovala obyvatelům města způsob, jak vyjádřit svou jedinečnou místní identitu – něco, o co se lidé dlouho báli, že ztratí, protože město se pod pekingskou vládou stále více zmítalo. pravidlo. řízení.

Někomu se použití kantonštiny ke kritice vlády zdá obzvláště vhodné vzhledem k tomu, že ústřední vláda tvrdě prosazovala používání mandarínštiny po celé zemi ve vzdělávání a každodenním životě – například v televizním vysílání a jiných médiích – často Na úkor regionálních jazyků a dialektů.

Tyto snahy se v roce 2010 změnily v celonárodní kontroverzi, když vládní úředníci navrhli zvýšit programování v mandarínštině hlavně na kantonském televizním kanálu Guangzhou – což pobouřilo obyvatele, kteří se účastnili vzácných pouličních shromáždění a střetů s policií.

Není to jen kantonština – mnoho etnických menšin vyjádřilo obavy, že úpadek jejich rodných jazyků by mohl skoncovat s kulturami a životními styly, které jsou podle nich již ohroženy.

V roce 2020 organizovali studenti a rodiče ve Vnitřním Mongolsku Kolektivní školní obvody O nové politice, která nahradila mongolský jazyk mandarínštinou na základních a středních školách.

Podobné obavy vždy vyvstaly v Hongkongu – a vzrostly v roce 2010, když ve městě začalo žít a pracovat více obyvatel pevniny mluvících mandarínštinou.

„Větší počet studentů mluvících mandarínsky se zapisuje do hongkongských škol a denně je vidět, jak pendlují mezi Shenzhenem a Hongkongem,“ řekl Dupree. „Prostřednictvím těchto setkání se jazyková transformace, ke které došlo v Guangdongu, stala pro obyvatele Hongkongu zcela evidentní.“

Dodal, že tyto obavy zesílily politiky místní vlády, které zdůrazňovaly roli mandarínštiny a odkazovaly se na kantonštinu jako na „dialekt“ – což pobouřilo některé obyvatele Hongkongu, kteří tento výraz považovali za pejorativní a tvrdili, že by měl být označován jako „jazyk“. namísto.

V posledním desetiletí vláda nabádala školy po celém Hongkongu, aby přešly na mandarínskou čínštinu, zatímco jiné přešly na výuku zjednodušených znaků – pevniny preferované psané formy – namísto tradičních znaků používaných v Hongkongu.

Větší rozhořčení vyvolalo v roce 2019, kdy vedoucí městského školství navrhl, že pokračující používání kantonštiny před mandarínskou čínštinou v městských školách by mohlo znamenat, že Hongkong v budoucnu ztratí svou konkurenční výhodu.

„Vzhledem k rychlé ekonomické a politické integraci Hongkongu by nebylo překvapivé vidět hongkongský jazykový systém v souladu s jazykovým systémem pevniny, zejména pokud jde o propagaci mandarínštiny,“ řekl Dupree.

Není to poprvé, co lidé na pevnině našli způsoby, jak obejít cenzuru. Mnozí používají emotikony k reprezentaci zakázaných frází, anglické zkratky k reprezentaci mandarínských frází a obrázky, jako jsou kreslené a digitálně upravené obrázky, které je pro cenzory obtížné sledovat.

Ale tyto metody mají ze své podstaty svá omezení. Naproti tomu obyvatelům Guangzhou, kteří jsou unaveni z nudy, nabízí kantonština nekonečnou jazykovou krajinu, ve které mohou kritizovat své vůdce.

Dupre řekl, že není jasné, zda by toto podvratné používání kantonštiny podpořilo větší solidaritu mezi mluvčími v jižní Číně – nebo zda by to mohlo povzbudit ústřední vládu, aby dále potlačovala používání místních dialektů.

Právě teď mnoho uživatelů Weibo využívá vzácnou příležitost vyjádřit svou frustraci nad čínskou politikou nulového výskytu Covid, která poškodila ekonomiku země, izolovala ji od zbytku světa a narušila každodenní život lidí neustálou hrozbou uzavření a nezaměstnanost.

„Doufám, že každý dokáže udržet svůj hněv na uzdě,“ napsal jeden uživatel Weibo a poznamenal, že většina příspěvků týkajících se uzamčení Guangzhou byla v kantonštině.

„Sledování kantonských nadávek (úřadů) na Weibo, aniž by vás chytili,“ napsal další s použitím rozesmátých znaků.

„Učte se dobře kantonsky, projděte Weibo beze strachu.“