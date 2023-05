Brzy bude představen konsolidační balíček českého rozpočtu – EURACTIV.com

Očekává se, že vláda v polovině května předloží konsolidační balíček, který se zaměří na zvýšení daní a úspory na straně státu při prudce rostoucím rozpočtovém deficitu země.

Vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Eureka (Křesťanští demokraté) očekává, že koaliční dohoda o sjednocovacím balíčku bude dokončena do konce týdne.

Prioritou je hledání úspor, uvedla ČTK, řekl novinářům po příchodu na středeční jednání vlády. Koaliční politici o opatřeních jednali v úterý večer a pokračovali i další den. Balíček plánují nabídnout v polovině května.

„Budeme jednat tak dlouho, jak to bude nutné, a očekávám, že dohoda bude uzavřena do konce týdne,“ řekl Eureka. Prioritou je hledání úspor ze strany státu. Pokud chce vláda občanům a podnikům sdělit, že se jich dotkne například zvýšení některých daní, měla by být schopna nabídnout jasné úspory a snížit velikost státu, domnívá se.

Jurečka nadále prosazuje zvýšení daně z příjmu právnických osob. Místopředseda vlády uvedl, že daňoví poplatníci přispěli na podporu podnikání během pandemie koronaviru, ale nyní musí podniky také vyjádřit určitou míru solidarity, jakmile krize skončí.

Premiér Petr Fiala a ministr financí Zbenik Stanjora (oba občanští demokraté) již dříve uvedli, že by balíček měl snížit strukturální deficit, letos o zhruba 120 miliard Kč (5,1 miliardy eur) o zhruba 70 miliard Kč (3 eura). miliarda). Podle některých ekonomů a politiků by mělo být fiskální oživení rychlejší.

Stanjora už dříve řekl, že chce snížit státní podporu o desítky miliard korun. Navrhl sloučení dvou nižších sazeb DPH a také záměnu některých prvků mezi sazbami. Podle dostupných informací lze mnoho daňových slev zrušit.

Podle Stanjury vycházejí projednávaná opatření z postojů jednotlivých koaličních stran a doporučení Národní ekonomické rady vlády (NERF).

(Ondeg Plevac | EURACTIV.cz)

