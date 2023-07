Fanoušci Call of Duty se po zjevné aktualizaci serveru hrnou do klasických her pro Xbox 360, jako je Black Ops 2 a Modern Warfare 3

Zdá se, že klasické hry Call of Duty na Xbox 360 si užívají druhý dech poté, co aktualizace serveru vyvolala obnovený zájem o online hraní.

Zprávy naznačují, že tisíce lidí byly o víkendu online a hrály hry jako Infinity Ward’s Modern Warfare 3 (2011) a Treyarch’s Black Ops 2 (2012). I vlajková loď Call of Duty 4: Modern Warfare z roku 2007 zaznamenala oživení.

Tyto staré hry Call of Duty, i když byly ještě deset let poté, co byly vydány, byly stále hratelné online, byly plné hacků, boosterů a cheatů. Minulý týden se však objevily zprávy o tom, že byla provedena určitá neohlášená práce na zlepšení věcí ve verzích her pro Xbox 360, a když se rozšířila zpráva o stabilním hraní online, tisíce fanoušků nakonec zemřely. , takže i když mohou být náchylné k chybám, poskytují dobrý ukazatel aktuálního zájmu.

Black Ops 2 má přes 10 000 hráčů online na Xboxu 360 a opět funguje dohazování. pic.twitter.com/KCuvh6vgTQ – CharlieIntel (@charlieINTEL) 16. července 2023

Modern Warfare 3 na Xboxu 360 mělo přes 7 000 aktivních hráčů, u kterých opět fungovalo dohazování. pic.twitter.com/t6kmpuzKyX – CharlieIntel (@charlieINTEL) 16. července 2023

Dohazovací servery pro tyto hry na PC a PlayStation 3 jsou podle zpráv hráčů stále neklidné, takže akce je na staré konzoli Microsoftu.

Vyplatí se hrát hry pro Xbox 360 Call of Duty na Xbox Series X a S prostřednictvím podpory zpětné kompatibility od Microsoftu, takže ani nemusíte oprašovat svou starou konzoli, abyste si mohli užít nostalgii.

Načasování toho všeho je zajímavé, vzhledem k očekávané akvizici Activision Blizzard za 69 miliard dolarů Microsoftem, horké tiskové dohodě mezi Microsoftem a Sony o zachování Call of Duty na PlayStation po dobu deseti let a nadcházejícímu oznámení letošní hry Call of Duty, která je Všeobecně se předpokládá, že jde o (nové) Modern Warfare 3.

Mohly by se Microsoft a Activision připravit na brzké vydání návratového katalogu Call of Duty na Game Pass? Stojí za zmínku, že většina starých Call of Duty her je venku právě teď V prodeji na Xboxu . IGN požádal Activision o komentář.

