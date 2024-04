Identita útočníka ze Sydney, který ubodal k smrti 6 lidí, byla identifikována

SYDNEY – Policie v neděli identifikovala útočníka, který ubodal šest lidí k smrti v přeplněném nákupním centru v Sydney, než ho zastřelil policista.

Policie Nového Jižního Walesu uvedla, že za útok, ke kterému došlo v sobotu odpoledne v nákupním centru Westfield v Bondi Junction, na východním předměstí města a nedaleko světoznámé pláže Bondi, je zodpovědný 40letý Joel Cauchi.

Náměstek policejního komisaře NSW Anthony Cook na nedělní tiskové konferenci novinářům řekl, že Cauchi měl problémy s duševním zdravím, které dosud nebyly identifikovány, a že policejní vyšetřovatelé útok nepovažují za související s terorismem.

„Pokračujeme v práci na identifikaci pachatele, ale v tuto chvíli je nám zcela jasné, že to zřejmě souvisí s duševním zdravím dotyčného,“ řekl Cook.

Dodal: „V tuto chvíli stále existuje… Neobdrželi jsme žádné informace, nenašli jsme žádné důkazy, neshromáždili jsme žádné zpravodajské informace, které by naznačovaly, že to bylo vedeno nějakým konkrétním motivem – ideologickým nebo jiným.“

Útok na nákupní centrum, jedno z nejrušnějších v zemi a centrum aktivit za teplého podzimního odpoledne, začal kolem 15:10 a rychle byla přivolána policie.

Při útoku zahynulo šest lidí, pět žen a jeden muž, ve věku od 20 do 55 let. 12 dalších bylo zraněno a zůstává v nemocnici, včetně 9měsíčního dítěte, jehož matka byla při útoku zabita.

Obětí byl hlídač nákupního centra a později byl identifikován jako 30letý Faraz Tahir z Pákistánu.

Podle nedělního písemného prohlášení muslimské komunity Ahmadiyya v Austrálii byl Faraz v Austrálii méně než rok a byl „váženým členem naší komunity“.

Na videozáznamu pořízeném svědkem bylo vidět několik lidí na útěku, když Kauchi s nožem pobíhal nevyzpytatelně nákupním centrem a vrhal se na lidi.

„Když jsem pořídil záběry, bylo to asi 15 sekund, než ho policista zastřelil a v tu chvíli už zabil několik lidí, ale nevěděli jsme a neměli jsme tušení, co se děje,“ řekl Rohan Anderson, který vstoupil do nákupního centra před Chvíli po útoku řekl: „Právě jsme viděli někoho dole od nás, jak utíká s nožem a vy tam nevěřícně sedíte, že se to děje v Austrálii, v Bondi.“

Další záběry ukázaly, že muž čelí útočníkovi na eskalátoru v nákupním centru a drží něco, co vypadalo jako kovový sloup.

Inspektorka Amy Scottová, která byla první pohotovostní jednotkou na místě, Cauchiho zastřelila.

Premiér Anthony Albanese v neděli v rozhovoru s novináři řekl, že důstojník byl „naprostým hrdinou“ a jeho činy zachránily mnoho životů.

Řekl: „Úžasná inspektorka, která sama riskovala a eliminovala hrozbu pro ostatní, aniž by přemýšlela o nebezpečích pro sebe.“

„Vidíme také záběry obyčejných Australanů, kteří se vystavují nebezpečí, aby pomohli svým krajanům,“ dodal.

V písemném prohlášení později v neděli Cauchiho rodina uvedla, že byla sobotními událostmi ovlivněna a neměla „žádný problém“ se Scottem zastřelit jejich syna a uvedla, že „jen dělala svou práci, aby chránila ostatní.“

„Joelovy činy byly opravdu strašné a my se stále snažíme pochopit, co se stalo,“ stálo v prohlášení. „Od dospívání bojoval s problémy duševního zdraví.“

Během nedělního dne lidé před nyní uzavřeným obchodním centrem položili velké množství květin na počest obětí. Policie tvrdí, že zůstane aktivním místem činu několik dní.