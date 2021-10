Jak produkční designér Wes Anderson postavil hotel Grand Budapest

že to Wes Anderson Týden v EW! Před vydáním 22. října Francouzský dispečink, oslavujeme autorovu jedinečnou filmografii sérií návratů na oslavu jeho milovaných titulů. Producent Adam Stockhausen zde vzpomíná na složitý proces budování stavebnic z roku 2014 Grand Budapest Hotel.

Grand Budapest Hotel Točí se kolem místa, které se pohybuje v čase. Zaměřením se na kdysi luxusní resort, manažer Wes Anderson Několik jeho spolupracovníků líčí krátkou historii východní Evropy ve dvacátém století. Vidíme hotel v rozkvětu třicátých let, pak ho sledujeme chřadnout v sovětské éře šedesátých let, než se dnes stane inspirací pro milovanou knihu.

To znamená, že velká část příběhu filmu musí být generována v sadách, některé postavené v sobě, aby zobrazovaly různá časová období pomocí zhruba stejného fyzického prostoru. Produkční designér Adam Stockhausen, častý spolupracovník Andersona, na kterém také pracoval Francouzský dispečinkSrovnání filmového průmyslu Grand Budapest Hotel vyřešit hádanku.

Grand Budapest Hotel

Obrázky Martina Scullyho / Scouta Wes Anderson a Jude Law na scéně “The Grand Budapest Hotel”

„Tuto ruskou hnízdící panenku jsme vyrobili tam, kde jsme postavili hotel ze šedesátých let v hale staršího hotelu ze třicátých let,“ řekl Stockhausen EW. „Je to opravdu složitý hlavolam a jiný hlavolam, než pracovat s kýmkoli jiným. Při práci na‚ normálním ‘filmu se potýkáte s běžnými otázkami typu:‚ Hodí se tato sada do 3. fáze? ‘ Fáze 3 je právě tak velká. “S Wesem je to jako:„ Myslíte si, že můžete tuto sestavu postavit uvnitř této druhé sady a pak ji rozebrat o víkendu? “ A pak za tou zdí postavit výtah … „Je to prostě úplně jiný soubor problémů k řešení, což je opravdu vzrušující.“

Při průzkumu míst v Evropě se Andersen a Stockhausen inspirovali šifrovanou historií skutečných míst, která našli. Narazí například na místní občanské centrum, které bylo kdysi krásné, ale nechalo se hnít; Stockhausen si pamatuje, že viděl značky kladiva, kde byly vyhozeny složité řezby. Nakonec tento prostor použili jako prostředí pro večeři v roce 1968 mezi starším Zero (F. Murray Abraham) a mladým autorem (Dobrá nízká), která poskytuje většinu vyprávění filmu.

Grand Budapest Hotel

Skautské obrázky Murray Abraham a Jude Law v hotelu Grand Budapest

“Jedna ze zábavných věcí na práci s Wesem je, že příběhy jsou o místě,” říká Stockhausen. “Tento příběh o východní Evropě jsme netočili v Kalifornii, ale tam jsme. Takže proces zkoumání těchto druhů míst odhalil všechny tyto opravdu zajímavé příběhy. Jak jsme šli, tak nějak jsme nasbírali nějakou architekturu. On zkoumal místo “a to by nevyšlo.”, nebo byl ve špatném městě, nebo neprovedl střih, ale bude tam málo podrobností. “

Stockhausen například vzpomíná: „Byli jsme v České republice a narazili jsme na toto místo a tyto vinylové židle byly zašroubovány do zdi. Trefil jsem vás do obličeje. Zeď byla přišroubována pro tuto dřevěnou dýhu. To bylo atraktivní, ale také dobře vypadající. Plast zároveň. Byla to tak skvělá věc, že ​​jsme se rozhodli ten nápad vzít úplně. Pak jsme se rozhodli, že se nám tak líbí, že jsme šli a opravdu jsme dostali ty židle. Přesvědčili jsme je, aby si je vzali ze zdi a dej je na naše místo. “

Grand Budapest Hotel

Skautské obrázky Tony Revolori a Ralph Fiennes v “The Grand Budapest Hotel”

Inovativní přístup režiséra k řešení problémů přesahoval rámec samotného čestného hotelu. Postavy celkem dost cestují po Evropě, takže mnoho scén se odehrává ve vlaku – a je znatelný rozdíl mezi nástupem do vlaku před vypuknutím války a později ve filmu, když ho zaměstnávají černě odění fašisté.

Jediným problémem bylo, že vlakové scény nebylo možné natočit. Stockhausen a Andersen nemohli najít fungující železniční stanici a nechtěli si postavit vlastní vlak (ačkoli Andersen to přesně udělal ve své funkci z roku 2007, Darjeeling Ltd.). Nakonec našli kreativní řešení.

“Nakonec jsme to udělali úplně uvnitř řešení, kde jsme řekli:” Dobře, nikdy neuvidíme vlak, “říká Stockhausen. [key grip] Sanjay Sami to zatlačil. Když byste se na to podívali a nazvali ho vlakovým vozem, uvěřili byste, že to byl vlak. Jen se podíváme na platformu. Šli jsme tedy do této oblasti, která byla malým skladištěm, a která měla opravdu pěknou zeď, a tak jsme na ni namalovali vrchol Gablemeister a k němu vedl malý borovicový les. Byl to interní způsob řešení problému. “

Grand Budapest Hotel

Skautské obrázky Tony Revolori a Ralph Fiennes v sérii „Grand Hotel Budapest“ Ski Chase

Podobný přístup naruby byl použit ve vrcholné lyžařské honičce filmu, když Zero (Tony Revoloria pan GustavRalph Fiennesútěku před smrtícím Goblingovým vrahemWillem Dafoe). Tento druh akce vypadal pro Andersonův film trochu neobvykle, ale kreativní řešení bylo do značné míry kompatibilní.

“Podívali jsme se na tuto sekvenci jako:” Dobře, chceme v horách vytvořit lyžařskou jednotku James Bond a spustit ji z helikoptér? ” Odpověď zněla důrazně „ne.“ „Nechtěli jsme to takto natáčet,“ říká Stockhausen. „Wes se rozhodl, že to udělá se stop motion a miniaturní akcí. Existují tedy tvary lyží, a pak jsme tuto sekvenci vystřihli prvky živých akcí jeho procházení dalekohledem lesní oblastí, kterou jsme namalovali na zeď a vychovali na několika stromech. Všechno, jako je tato sada, jsme zaokrouhlili nahoru na kousky živých akcí, stop-motion akcí a miniatur. “

Tento druh inovace zůstal Stockhausenu i v následujících letech Grand Budapest Hotel. Stockhausen pokračoval ve spolupráci s Andersonem a dalšími režiséry a dozvěděl se, že „bez ohledu na to, jak je problém obtížný, přijdeme na to a bude to zábava“.

