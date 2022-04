Přijďte o mezinárodním víkendu v dubnu 2022

Mezinárodní zápasy se hrají na čtyřech různých místech během mezinárodního víkendu v dubnu 2022.

Vzhledem k tomu, že minulý týden bylo potvrzeno místo konání Mistrovství světa žen do 19 let 2022, bude to pro týmy U19 dobrá příležitost pokračovat v přípravě směrem k polským Katovicím. Událost FB Future Stars pro týmy žen do 19 a 17 let a týmy mužů do 19 a 17 let se bude konat ve finské Erikele. Česká republika bude v Kutné Hoře hostit přátelská utkání družstev žen a mužů do 19 let.

Více informací naleznete na níže uvedených stránkách akce.

Přátelská utkání: ženy U19 a muži U19 (Kutná Hora, Česká republika)

Od 22. do 24. dubna ve Sportovní hale Klimska

Týmy: Česká republika WU19, Polsko WU19, Slovensko WU19, Švýcarsko MU19, Slovensko MU19, Česká republika MU19

Stream: zápasy živě tvcom.cz

Budoucí hvězdy FB: Ženy do 19/17 a muži do 19/17 (Eriquila, Finsko)

Od 22. do 24. dubna v Eerikkilä Sports & Outdoor Resorts

Týmy: Finsko MU17, Švýcarsko MU17, Německo MU19, Finsko WU17, Švýcarsko WU17, Německo WU19

Vysílání: Všech 12 her bude vysíláno Kanál YouTube Finské fotbalové asociace S komentářem v angličtině

NLIB Championship: Muži (Houten, Nizozemsko)

Od 23. do 24. dubna v De Molenwiek

Týmy: Nizozemsko, Belgie, Itálie

Future Stars Alps Adria: Muži a muži U19 (Kranjska Gora, Slovinsko)

Od 22. do 24. dubna v Areně Vitrank

Týmy: Slovinsko MU19, Belgie MU19, Maďarsko MU19, Slovinsko MU19

Proud: vimeo