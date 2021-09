Obří vesmírná skalní exploze zničila starověké město Hirošima 1000krát

Vzhledem k tomu, že obyvatelé starověkého města na Blízkém východě, kterému se nyní říká Tell al-Hammam, kdysi před asi 3600 lety podnikali svůj každodenní život, netušili, že se k nim zrychluje neviditelný ledový vesmírný kámen rychlostí 61 000 km / h. /h).

Atmosférický záblesk, skála explodovala do obrovské ohnivé koule 2,5 míle (4 kilometry) nad Zemí. Exploze byla asi 1 000krát silnější než atomová bomba v Hirošimě.

Šokovaní měšťané, kteří na ni zírali, okamžitě oslepli. Teplota vzduchu rychle stoupla nad 2 600 stupňů Celsia na 3600 stupňů Fahrenheita. Oblečení a dřevo okamžitě vzplály. Meče, kopí, cihly a keramika se začaly tát. Téměř okamžitě začalo hořet celé město.

O několik sekund později město zasáhlo silné zemětřesení. Pohyboval se rychlostí asi 740 mil za hodinu (1 200 kilometrů za hodinu) a byl silnější než Nejhorší hurikán, jaký byl kdy zaznamenán. Městem se přehnal smrtící vítr, který zničil každou budovu.

Prořízli horních 40 stop (12 m) 4patrového sídla a rozmetali smíšené úlomky do dalšího údolí. Žádný z 8 000 lidí ani žádná zvířata ve městě nepřežila – jejich těla byla roztrhána na kusy a kosti roztrženy na malé úlomky.

Asi o minutu později, 22 kilometrů západně od Tell Hamamu, vítr z výbuchu zasáhl biblické město Jericho. Hradby Jericha se zhroutily a město bylo úplně spáleno.

Všechno to vypadá jako vyvrcholení hollywoodského katastrofického filmu na okraji vašeho sedadla. Jak víme, že se to všechno skutečně stalo poblíž Mrtvého moře v Jordánsku před tisíci lety?

Nahoře: Město se nyní nazývá Tel al-Hamam a nachází se asi 7 mil severovýchodně od Mrtvého moře v dnešním Jordánsku.

Získání odpovědí trvalo téměř 15 let pečlivých vykopávek stovek lidí. Součástí byly také podrobné analýzy extrahovaných materiálů více než dvaceti vědci z 10 států v USA, Kanadě a České republice.

Když konečně naše skupina Zveřejnění důkazů Nedávno v časopise Vědecké zprávy21 spoluautory jsou archeologové, geologové, geochemici, geomorfologové, mineralogové, paleobotologové, sedimentologové, kosmologové a kliničtí lékaři.

Tady Jak jsme vytvořili tento obrázek? ničení v minulosti.

Požární bouře v okolí města

Když se před lety archeologové podívali na vykopávky zničeného města, mohli vidět smíšenou vrstvu uhlí, popelu, roztavených cihel z bahna a roztavené keramiky.

Bylo zřejmé, že toto město už dávno zničila silná bouře. Tato temná skupina se nazývala Destruction Layer.

Nahoře: Výzkumníci poblíž ruin, s vrstvou destrukce v polovině každé odhalené zdi.

Nikdo si nebyl úplně jistý, co se stalo, ale tato vrstva nebyla způsobena sopkou, zemětřesením nebo válkou. Žádný z nich není schopen tavit kov, cihly a keramiku.

Abych zjistil, co se dá dělat, použil jsem naši skupinu Online kalkulačka dopadů Modelovat scénáře, které odpovídají důkazům. Tato kalkulačka, navržená experty na dopady, umožňuje vědcům odhadnout mnoho podrobností o události kosmické srážky na základě známých nárazových událostí a jaderných výbuchů.

Vypadá to, že viník v Tal Hamam byl malý asteroid podobný tomu Padlo 80 milionů stromů V Tunguska, Rusko 1908. Byla by to mnohem menší verze Obří skála na míle široká, která tlačila dinosaury k vyhynutí Před 65 miliony.

Měli jsme potenciálního viníka. Nyní potřebujeme důkaz toho, co se ten den stalo v Tell Hammam.

Nalezení „diamantů“ v hlíně

Náš výzkum odhalil pozoruhodně širokou škálu důkazů.

Nahoře: Obrazy mnoha malých trhlin v šokovaných křemenných zrnech elektronovou mikroskopií.

Na místě se nacházejí jemně zlomená zrna písku zvaná impaktní křemen, která se tvoří pouze při tlaku 725 000 liber na čtvereční palec (5 gigapascalů) – představte si šest Abramsovy tanky o hmotnosti 68 tun naskládané na palec.

Malá vrstva má také destrukční vrstva Diamonoid Který, jak název napovídá, je tvrdý jako diamant. Každý je menší z viru chřipky. Zdálo se, že lesy a vegetace v této oblasti byly díky vysokým tlakům a teplotám ohnivé koule okamžitě přeměněny na látku podobnou diamantu.

Nahoře: Diamonoidy (uprostřed) uvnitř kráteru, tvořené vysokými teplotami ohnivé koule a tlakem na rostliny.

Experimenty s laboratorními pecemi ukázaly, že keramika a bahenní cihly v Tell al-Hamam byly zkapalněny při teplotách nad 1500 C (2700 F). To je dost horké na to roztavit auto Během několika minut.

Nahoře: koule z roztaveného písku (vlevo nahoře), palácové omítky (vpravo nahoře) a roztaveného kovu (dole dva).

Destrukční vrstva také obsahuje malé kuličky roztaveného materiálu, které jsou menší než prachové částice ve vzduchu. Říká se jim peletyJe vyroben z odpařeného železa a písku, který roztál při teplotě asi 2900 F (1590 C).

Povrchy roztavené keramiky a skla jsou navíc skvrnité malými zrny roztaveného kovu, včetně iridia s Teplota tání je 4 435 stupňů Fahrenheita (2 466 c), platinová so Taje při 3215 stupních Fahrenheita (1 768 c) a Silikát zirkonu při 2800 ° F (1540 c).

Dohromady všechny tyto důkazy ukazují, že teploty ve městě stouply vyšší než teploty ve sopkách, válkách a běžných městských požárech. Jediným přirozeným procesem, který zbývá, je kosmický efekt.

Stejné důkazy byly nalezeny na známých kolizních místech, jako např Tunguska a Chicxulubská díra, vytvořený asteroidem, který způsobil vyhynutí dinosaurů.

Jednou ze zbývajících hádanek je, proč bylo město a více než 100 dalších osad v této oblasti po staletí po této destrukci opuštěno. Vysoká hladina soli usazená během nárazové události mohla znemožnit pěstování plodin.

Zatím si nejsme jisti, ale myslíme si, že erupce mohla odpařit nebo rozptýlit toxické hladiny slané vody z Mrtvého moře přes údolí. Bez plodin nemohl nikdo žít v údolí až 600 let, dokud nedostatek srážek v tomto pouštním podnebí neodstranil sůl z polí.

Přežil očitý svědek výbuch?

Ústní popis zničení města byl pravděpodobně předáván po generace, dokud nebyl zaznamenán jako biblický příběh o Sodomě. bible Popisuje destrukci městského centra poblíž Mrtvého moře – Z nebe padaly kameny a oheňBylo zničeno více než jedno město a z požárů stoupal hustý kouř, který zabíjel obyvatele města.

Může to být starý účet očitého svědka? Pokud ano, pak může být zničení Tel El Hamama druhou nejstarší destrukcí lidského osídlení kosmickým efektem, po vesnici Abu Huraira v Sýrii asi před 12800 lety. A co je nejdůležitější, může to být první písemný záznam o takové katastrofické události.

Děsivé bylo, že téměř jistě to nebylo naposledy, co lidské město potkalo tento osud.

Atmosférické výbuchy o velikosti Tengusky, jako je výbuch v Tell El-Hammam, mohou zničit celá města a regiony a v moderní době představují vážné nebezpečí.

V září 2021 existují Více než 26 000 známých asteroidů poblíž Země A sto komet krátkého dosahu blízko Země. Jeden nevyhnutelně dopadne na zem. Stále ještě existují miliony neobjevených a někteří možná nyní míří k Zemi.

Pokud tyto nepoctivé objekty nezjistí oběžné nebo pozemní teleskopy, nemusí mít svět žádné varování, stejně jako obyvatelé Tel Hamamu.

Spoluautorem tohoto článku jsou archeologové Phil Silviageofyzikální Allen Westgeolog Ted BunchA vesmírný fyzik Malcolm Lecompte.

Christopher R. Moore, archeolog a ředitel speciálních projektů v programu archeologického výzkumu řeky Savannah a Institutu archeologie a antropologie Jižní Karolíny, University of South Carolina.

