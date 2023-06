NASA recykluje 98 % moči a potu astronautů na Mezinárodní vesmírné stanici do pitné vody

NASA dosáhla technického úspěchu, který by jednou mohl hrát důležitou roli při misích na Měsíc i mimo něj. Tento týden vesmírná agentura (přes ), že systém environmentální kontroly a podpory života (ECLSS) Mezinárodní vesmírné stanice recykluje 98 procent všech vodních astronautů, které přinesou na palubu stanice. Funkčně si můžete představit, že systém funguje podobně, jako je popsán v Stillsuits Franka Herberta. Jedna část ECLSS používá „pokročilé odvlhčovače“ k zachycení vlhkosti z dechu a potu posádky stanice, když plní své každodenní úkoly.

Další subsystém, fantaskně nazvaný Urine Processor Collection, obnovuje to, co astronauti vymočí, pomocí vakuové destilace. Podle NASA destilační proces produkuje vodu a močovou solanku, která stále obsahuje regenerovatelný H20. Agentura nedávno začala testovat nové zařízení, které dokáže extrahovat zbytek vody ze solanky, a díky tomuto systému NASA pozorovala obnovu 98 procent vody na Mezinárodní vesmírné stanici, kde dříve stanice recyklovala asi 93 % vody. 94 procent z toho, kolik astronautů mělo vodu, kterou přivezli na palubu.

„Je to velmi důležitý krok vpřed ve vývoji systémů podpory života,“ řekl Christopher Brown z NASA, který je součástí týmu řídícího systémy podpory života pro Mezinárodní vesmírnou stanici. Řekněme, že na stanici nasbíráte 100 liber vody. Z toho ztratíte dvě kila a zbylých 98 procent se stále pohybujete. Pokračovat v tomto běhu je velmi pěkný výkon.“

Pokud vám při pomyšlení na to, že někdo jiný pije vlastní moč, děláte hejt, nebojte se. „Zpracování je v zásadě podobné některým systémům distribuce vody na Zemi, které se provádí v mikrogravitaci,“ řekla Jill Williamsonová, ředitelka ECLSS Water Subsystems NASA. „Posádka nepije moč. Pije vodu, která byla regenerována, filtrována a vyčištěna, takže je čistší než to, co pijeme tady na Zemi.“

Podle Williamsona budou systémy jako ECLSS klíčové, protože NASA bude provádět více misí mimo oběžnou dráhu Země. „Čím méně vody a kyslíku musíme nabít, tím více vědy můžeme přidat do nosné rakety,“ řekl Williamson. „Spolehlivé a robustní regenerační systémy znamenají, že se o to posádka nemusí starat a může se soustředit na skutečný účel své mise.“