Zachycení medvěda skvrnitého na putování v okrese Montgomery v Pensylvánii trvalo koblihy – NBC10 Philadelphia

Černý medvěd byl zachycen díky některým sušenkám a pomoci veřejnosti poté, co tento týden strávil několik dní potulováním se po částech okresu Montgomery – včetně blízkosti Plymouth Meeting Mall.

Policie v Plymouth Township v pátek ráno oznámila na Facebooku, že medvěda chytili. Zpráva oddělení na Facebooku — s ilustrací bruinu a frází „Jsem na cestě domů“ — a řekl, že Pensylvánie Game Commission přesune medvěda později během dne.

„Medvěda jsme odchytili ve spolupráci s veřejností,“ řekl v pátek ráno novinářům Penn State Game Warden Jerry Cheek.

Medvěd byl uvězněn ve čtvrtek pozdě večer na soukromém pozemku, řekl Cheek. Herní komise použila jako návnadu dorty.

Téměř 200kilový medvěd bude přepraven asi dvě hodiny daleko do státní zvěře poblíž Harrisburgu.

„Je to trochu vhodnější stanoviště pro medvědy,“ řekl Cheek.

Medvěd z okresu Montgomery strávil několik dní na útěku

Podle Pennsylvánské herní komise byl medvěd poprvé hlášen ve Worcester Township a East Norriton Township někdy ve středu.

Lilo ve španělštině zde

Medvěd byl poté spatřen ve městě Whitpen poblíž školní čtvrti St. Helena ve středu večer a znovu ve čtvrtek ráno v oblasti Hoover Road a Perry Place, uvedla policie.

Tato pozorování podnítila Whitpainskou policii, aby zveřejnila tipy na medvědy Stránka oddělení na Facebooku.

Poslední známé pozorování bylo ve čtvrtek odpoledne kolem 13:30 v Plymouth Township poté, co byl medvěd viděn poblíž Plymouth Meeting Mall v oblasti Edge Fitness and Whole Foods ve čtvrtek kolem 4:00, podle policie Plymouth Township.

„Žádáme o spolupráci,“ Plymouthská policie vtipkovala v příspěvku na Facebooku.

Policie v Plymouth Township dodala, že lidé by měli zůstat ostražití v oblastech kolem Hickory Road, Walton Road, Township Line Road a Narcissa Road.

Policie uvedla, že majitel nemovitosti poblíž Hickory Road viděl medvěda plavat v rybníku, a když dorazila herní komise, medvěd opustil oblast.

Vidět víc Jen černý medvěd, který dnes odpoledne žije svůj nejlepší život na setkání v Plymouthu. Policie vyzvala okolí v okolí, aby byli ostražití. Najděte toto zvíře a další video dnes večer @NBCPhiladelphia 23:00 pic.twitter.com/JTjsEHRwAy – Aaron Baskerville (@ABaskerville10) 27. října 2023

Herní komise ve čtvrtek nastražila pasti v naději, že medvěda chytí.

Policie řekla NBC10, že tento medvěd – neznali pohlaví – byl označen již dříve a nebylo to poprvé, co byl nalezen potulující se po čtvrtích.

Medvěda neuklidnili, takže nebudou schopni zjistit, která agentura původně medvěda označila, řekl Cheek. Poznamenal, že je trochu zvláštní, když se medvěd v tomto ročním období zatoulá do hustěji obydlené oblasti.