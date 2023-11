Český vojenský tým navštívil Ukrajinu, aby zkontroloval zabavenou ruskou techniku

Videa agentury Reuters

Války hřebenatek: USA pomáhají Japonsku v Číně Zákaz ryb

Příběh: Ryby se staly vedlejšími škodami v japonsko-čínském napětí. Peking zakázal dovoz mořských plodů poté, co Tokio vypustilo do moře upravenou vodu z ochromené jaderné elektrárny Fukušima. Mnoho rybářů se potýká s problémy, protože Čína bývala největším odběratelem japonských mořských plodů. V pondělí (30. října) americký velvyslanec v Japonsku Rahm Emanuel řekl, že Washington pomáhá. V první fázi bude Japonsko nakupovat mořské plody pro svou armádu v regionu. „Myslím, že tohle je odpověď, tečka? Ne. Čína bude pokračovat ve svém ekonomickém nátlaku, ale nejlepším způsobem, který jsme ve všech případech ukázali, jak čelit čínskému ekonomickému nátlaku, je přijít na pomoc a pomoc cílové zemi nebo odvětví. Takže toto je první krok. Čína tvrdí, že její zákaz dovozu byl vyvolán obavami o bezpečnost potravin. Navzdory závazku jaderného dozoru OSN k bezpečnosti vypouštění vody z Fukušimy. První nákupy v USA nyní zahrnují asi 2000 liber hřebenatek – nepatrný zlomek toho, co Japonsko loni vyvezlo do pevninské Číny. Emanuel připouští, že je to prozatím symbolické gesto, ale říká, že nákup se zvýší: „Bude v oblasti hřebenatek, ale rozšíří se na všechny druhy ryb, prodávané ve všech komisích na amerických základnách, podávané a skladované na našich lodích po dobu 17 námořníků, když půjdou ven. Bude k dispozici také na farmářských trzích. Začíná to tedy mušlemi, ale funguje to na všechny rybí produkty,“ říká Emanuel. Nový krok přichází po sérii neomalených komentářů velvyslance, který byl šéfem Bílého domu bývalého prezidenta Baracka Obamy, o jeho celkovém dovozu ryb z Japonska a Číny. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí řekl, že úkolem velvyslance je podporovat přátelské vztahy, nikoli pomlouvat jiné země a rozsévat neshody.