Canada Graves: 182 lidských ostatků v neoznačených hrobech nalezených na místě bývalé obytné školy v Britské Kolumbii

Lower Kootenay, člen kapely národa Ktunaxa, oznámil, že na místě sv. Bývalá mise Eugena poblíž Cranbrooku.

„Předpokládá se, že pozůstatky těchto 182 duchů pocházejí z gangů členů gangu národa Ketonax, sousedních komunit Prvních národů a komunity rezidentů,“ uvedla skupina ve středisku Lower Kootenai.

Asi 100 členů divize Lower Kootenay muselo navštěvovat misijní školu St Eugene. V prohlášení se uvádí, že internátní školu provozovala římskokatolická církev od roku 1912 do začátku sedmdesátých let. Kanadská vláda pověřila domorodé děti ve věku od 7 do 15 let, aby chodily do školy.

„Divize Lower Kootenay je stále v raných fázích přijímání informací ze zpráv o výsledcích, ale bude průběžně poskytovat aktualizace,“ uvádí se v prohlášení. „Divize Lower Kootenay zahrnuje přeživší přeživší ze školy mise St. Eugene a žádá širokou veřejnost, aby v tomto okamžiku respektovala naše soukromí.“

K objevu lidských ostatků v bývalých školních zařízeních došlo, když kanadské úřady vyšetřovaly několik požárů, které byly zničeny Čtyři katolické kostely Minulý týden na domorodých zemích.

Jedná se o poslední z řady nedávných událostí, které mají vliv na domorodé komunity v zemi. Církve byly zničeny, protože Kanada čelí své historii systematického zneužívání domorodých komunit.

CNN se obrátila na kanadskou konferenci katolických biskupů a arcidiecézu ve Vancouveru, aby se k požárům vyjádřila.

Zatímco úřady nepojednávaly o možném motivu požárů, předseda dolní indické divize Similkamin a její správní rada ve svém prohlášení o sobotních požárech uvedli, že chápou „smutek a hněv“, který lidé po celé indické zemi cítí v důsledku objev. Pozůstatky stovek dětí jsou v areálu bývalé školy v jižním vnitrozemí Britské Kolumbie.

“Jedná se o příznak mezigeneračního traumatu, které přežili a potomci z jedné generace na druhou, a existuje podpora, která by pomohla vypořádat se s těmito pocity hojivějším způsobem,” uvedl vůdce nižší indické divize Similkamin.