Vypadá to, že připravovaný obsah Assassin’s Creed Valhalla Siege of Paris vyjde v srpnu • Eurogamer.net

Pokud je tento snímek obrazovky pravdivý, nadcházející hra Assassin’s Creed Valhalla má vyjít v pařížském DLC, Siege of Paris, 5. srpna.

Ačkoli to oficiálně nepotvrdil vývojář / vydavatel Ubisoft, zdá se, že druhá dávka DLC se objevila v italském Windows Store a byla okamžitě pokryta, než byla reklama znovu odstraněna.

I když vše, co můžeme udělat, je v tuto chvíli to považovat za nepodloženou fámu, snímek obrazovky sdílený prostřednictvím CriptAssassINI (díky, NME) – Určitě to vypadá přesvědčivě.

Podle stránky Valhalla Store na webu Ubisoftu, v The Siege of Paris, budou mít hráči příležitost „znovu prožít nejambicióznější bitvu v historii Vikingů s klíčovými historickými postavami ve válkou zničené Frankii.“

Vývojář vysvětluje: „Během tohoto rozhodujícího okamžiku v historii hráči proniknou do opevněného města Paříže a řeky Seiny pod dlouhým obléháním, odhalí nepřátelská tajemství a vytvoří strategické spojenectví na ochranu budoucnosti svého klanu.“ Držitelé Season Passu budou mít k novému obsahu přístup zdarma.

ICYMI, dlouholetý umělecký ředitel Assassin’s Creed Raphael opustil Lacoste Ubisoft, aby se připojil k Haven Studios Po 16 letech a osmi titulech Assassin’s Creed se společností. Lacoste je nejnovější vysoce postavený vývojář, který nedávno opustil Ubisoft Problémy ve společnosti Dramatický zvrat ve hře Assassin’s Creed.

Veteráni z Assassin’s Creed Darby McDevitt, který byl narativním ředitelem Valhally, a Eric Baptizat, který byl ředitelem her Valhalla, nedávno opustil Ubisoft.