Rudi Skácel souhlasí s návratem Tynecastle, protože česká legenda vysvětluje, co pro něj Hearts a jejich fanoušci znamenají

Rudi Skácel se vrací do Tynecastlu.

„Je skvělé, že nás Headline Events pozvali zpět do Skotska deset let po zápase 5-1,“ řekl Skácel. „Stále si pamatuji ten den, jako by to bylo včera. Bude skvělé odpovídat na otázky od Jambose ohledně toho dne, mých týmových kolegů a všeho, co se stalo.