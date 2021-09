Legenda Seattlu Kraken Vitek Vanessek podrobně popisuje svých sedm ‚bláznivých‘ dnů v týmu

Jedním z nejzajímavějších faktů sezóny 2020-21 bylo, koho by Capitals během expanzní sezóny Seattle Kraken pravděpodobně chránili a případně ztratili. to bude od [sigh] TJ Oshie nebo hloubkový člen Obrany hlavních měst?

Místo toho, po náhlém uvědomění většiny hráčů na začátku, nováčka Vítik Vanišek Odešel z týmu a byl nejlepším hráčem Capitals pro Kraken. Vanecekovy dovednosti, potenciál a plat z něj činily ideální volbu pro Seattle, kterého si vážíme. Měl být druhým nebo třetím Strážcem na Krakenově hloubkové mapě.

Vanecekova volba byla srdcervoucí. No to se ani nestalo.

Capitals zmocnili Vaneceka o sedm dní později poté, co Kraken podepsal finalistu Veziny a vítěze Stanley Cupu 2018 Philipa Grubauera v první den volné agentury.

„Chci říct, bylo to šílené, víš?“ Vanessk Novinářům to řekl v pátek po druhém dni na ledě v hlavních městech ze soustředění. „Začneš o tom přemýšlet. Byl jsem tu dlouho, šest let. Pracoval jsi tu se mnou opravdu tvrdě a právě mě přijal Seattle. Myslel jsem, že to byla nová věc. Nová. lidi, nový začátek. Ale byl to rychlý návrat. ” [smiles] Byl jsem tak šťastný, že jsem se mohl vrátit s lidmi, které znám. Organizace byla skvělá, víte? “

Viteku, kdy jste po převzetí Seattlu zjistil, že Washington má zájem vás přivést zpět?

„Vím to, když podepsali smlouvu s Grubauerem,“ řekl Vanecek. „Zeptal jsem se svého agenta, co musíme udělat.“ Řekl mi: „Možná s tebou bude obchodováno.“ Řekl jsem OK. “ Řekl: „Jen počkej, nemůžeš nic dělat.“ Jen čekala. Pak [Seattle] Zavolej mi 2 ráno. Vzbudili mě a já se vrátil do Washingtonu. O sedm dní později jsem zpět! [laughing]”

Viteku, pane, byl jste někdy v Seattlu ve Washingtonu a setkal jste se se svým novým týmem?

„Ne. Nikdy jsem tam nebyl. [laughing] Byl jsem v České republice. [more laughing]”

Zkontrolovali jste tam nějaké byty?

“Ach. Ještě ne.” Právě jsem přemýšlel o tom, že tam pošlu své auto. Měl jsem k tomu blízko, ale neposlal jsem to, takže to bylo v pořádku. “

Byl návrat do Washingtonu úplným překvapením?

“[Seattle] „Neřekl jsi mi, který tým, tak jsem to nevěděl,“ řekl Vanessek. „Neřekli mi to. Možná se na mě ptají čtyři týmy. Neřekli mi, koho. Prostě mi řekli, že mě vyměnili zpět do Washingtonu.“

Máte tričko Seattle Kraken … nebo nějaký druh pomota?

„Ne, vůbec nic. [laughing]”

Viteku, a co nová maska ​​s motivem Seattle Kraken? Máte jeden z těch vyrobených?

„Jo, už jsem s tím chlápkem mluvil a on to začíná dělat,“ řekl Vanecek na adresu malíře masek Davea Gunnarssona. “Musí ji zastavit. Takže … [laughing]”

Takže v podstatě, Víteku, a řekněte mi, jestli se mýlím, ale vypadalo to, že se vůbec nic nestalo.

“Ano.”

Vanecek je zpět tam, kde začínal více než jedním způsobem. V minulé sezóně vstoupil Vanecek do sezóny v soutěži s Ilyou Samsonovem o hrací čas. V dobrém zdravotním stavu to VV a Sammy udělají znovu v letech 2021-22.

„Dobře na sebe tlačíme,“ řekl Vanecek. “Cítím, že kdo hraje lépe, bude hrát. Jsem šťastný, že tu s ním mohu být, protože je to dobrý kluk a mluvíme si s ním, je s ním opravdu zábava. Budeme se navzájem prosazovat.”

Juniorská sezóna juniorů Viteka Vanesska v letech 2020-21 mu vynesla hlas pro Calder Cup. Brankář Capitals skončil v National Hockey League na sedmém místě ve vítězstvích s bilancí 21-10-4, průměrem 2,69 gólu a procentem úspor 0,908. Vanecek měl většinu startů (36 z 56) poté, co Samsonov, předpokládaný startér, onemocněl koronavirem na začátku sezóny a Henrik Lundqvist podstoupil v lednu operaci srdce kvůli srdeční chorobě.

Samsonov skončil v protokolu také na konci základní části, což dalo Vanecekovi kývnutí jako startéru týmu v play -off. Vydržel jen část zápasu Game One of the Capitals v prvním kole proti Bostonu Bruins poté, co si při odrazení rozchodu poranil kolenní šlachu.

V průběhu prázdnin Vanecek rehabilitoval zranění a zdálo se, že se zlepšuje v jedné klíčové oblasti.

„Chci jen umět bruslit,“ řekl. “Buďte lepší v bruslení, protože NHL je velmi rychlá. Pokud se zdokonalím v bruslení, bude pro mě všechno jednodušší.”

Není jasné, jestli mu Vanecekův čas s Krakenem poskytne nějakou extra výhodu, ale jedna věc je jistá, pravděpodobně ho to bude bolet v kapse.

O’Shea zavtipkoval: „Myslím, že ztratit Viteka tam bylo opravdu těžké.“ “Bylo skvělé mít ho zpátky. Cítím se špatně, že bude muset dát peníze do představenstva, když teď pojedeme do Seattlu, protože byl technicky součástí organizace.”

Snímek obrazovky: Vložte tweet