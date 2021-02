Světová jednička Barty si není jistá, kdy bude v Osace blízko | Sportovní

(Reuters) – Australská strana Ash Ash nepotvrdila, zda bude pravidelně hrát na ženském turné uprostřed pandemie COVID-19, a to navzdory tomu, že se Naomi Osaka umístila na prvním místě na světě ziskem svého čtvrtého grandslamového titulu v Melbourne.

Barty tento týden přijala vizitku k obhájení mezinárodního titulu v Adelaide poté, co doma porazila čtvrtfinále grandslamového turnaje, když porazila Karolinu Moshovu.

Queenslander loni přeskočil US Open a neobhájil svůj titul na French Open 2019 a rozhodl se necestovat kvůli zdravotním problémům uprostřed pandemie.

Barty, která se má příští měsíc vydat na Blízký východ, aby se zúčastnila akcí WTA v Dauhá a Dubaji, uvedla, že se během švihu v Melbourne Park setkala s žádnými problémy s kondicí, přestože se po 11 měsících vrátila do ringu.

„Plánujeme co nejlépe,“ řekl v pondělí 24letý novinář v Adelaide. “Je zřejmé, že za současné situace není nic jisté. Bezpochyby je obtížné to naplánovat, ale řídíme se radami, které jsme dostali.”

„Samozřejmě bych se rád vrátil na turné na plný úvazek a všechna tato rozhodnutí přijdou co nejdříve v událostech, ale také daleko, abych se pokusil naplánovat plán a naplánovat turné.“

Barty nehrála 11 měsíců, ale stále si udržuje první místo, protože správní rada žen kvůli pandemii revidovala žebříček WTA a umožnila hráčkám přeskočit turnaje bez obav ze ztráty bodů.

Naproti tomu druhá nasazená Osaka v loňském roce zvítězila na US Open a Australian Open, ale přesto se ocitla za Australankou o více než 1300 bodů.

„Neexistuje žádný zvláštní tlak. Extra tlak pro mě neexistuje,“ řekl Barty o vzestupu Osaky.

„Nemůžu kontrolovat, co dělá kdokoli jiný. Co se týče turnajů nebo pořadí, je to mimo mou kontrolu. Co se týče obranných bodů, myslím, že je to velmi negativní pohled na to.“

Soupeření mezi Bartym a 23letou Osakou může být vrcholem turné po několik příštích let.

„Hrála jsem s ní jen dvakrát. Nehráli jsme moc,“ řekla Barty a dodala, že nesledovala sobotní finálový zápas mezi Osakou a Američankou Jennifer Brady.

„Takže doufám, že je to pro mě příležitost zahrát si proti ní v některých velkých okamžicích velkých turnajů. O tom doufáme … snažit se dostat do pozice, ve které vyhrajete velké tituly.“

„Takže se to někdy může stát, ale v tuto chvíli to není to, z čeho se cítím vystresovaný.“

(Spolurozhodování: Sudipto Ganguly v Bombaji. Úpravy: Stephen Coates)