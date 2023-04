Ministr vnitra hodlá před olympiádou zakázat ruské sportovce v Německu

Německá vláda varovala, že ruským sportovcům zakáže vstup do země, i když se budou moci zúčastnit olympiády.

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) Thomas Bach doporučil ruským a běloruským sportovcům, kteří nepodporují invazi na Ukrajinu a nepatří k ruské armádě, umožnit návrat na globální sportovní akci, uvádí SchengenVisaInfo.com.

Proti tomuto návrhu se ale staví ministryně vnitra Nancy Visserová s tím, že úřady země mají pravomoc zajistit, aby ruští sportovci nemohli závodit na německé půdě.

„Země, které pořádají velké sportovní akce, nejsou bezmocné. Mohou kontrolovat, zda se jich Rusové mohou zúčastnit vydáváním víz.“ Wesser také poznamenal, že Německo bude v této otázce jednat s jasným postojem.

Německá šermířská federace nedávno zakázala Světový pohár Mezinárodní šermířské federace žen v Tauberbischofsheimu poté, co Německá sportovní federace potvrdila návrat šermu z Ruska a Běloruska.

Stolní tenis, wrestling a taekwondo patří mezi sporty, které také hodlají vyhovět doporučením Mezinárodního olympijského výboru. Ostatní sportovní pozice, jako je atletika, jezdectví a sportovní lezení, však platnost zákazu zachovají.

Na druhou stranu Německo uspořádá v roce 2023 několik velkých mezinárodních akcí, včetně mistrovství světa ve sprintu v kanoi a mistrovství světa ve střelbě. Visser poznamenal, že umožnit sportovcům z Ruska zúčastnit se soutěže by bylo „fackem do tváře pro ukrajinské sportovce“.

Bach kritizoval evropské vlády, které kritizovaly rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru vůči Rusku a Bělorusku, odsoudil jejich postoj. MVČK nadále podporuje zákaz ruských a běloruských sportovců v mezinárodních sportech.

Organizace odmítá pozvání k bojkotu a brání sportovcům z obou zemí v účasti na olympijských hrách, které se letos budou konat v Paříži.

Mnoho evropských zemí navíc uvaluje omezení na ruské občany, přičemž rezoluce je předložena v solidaritě s Ukrajinci. Dříve Česká republika

Ministerstvo zahraničních věcí oznámilo, že ruští hráči nejsou v evropské zemi vítáni.

„Můžeme potvrdit, že české ministerstvo zahraničí zaslalo dopis NHL, že v tuto chvíli by ani Česká republika, ani žádná jiná země v (bezvízovém) schengenském prostoru neměla vydávat víza ruským hráčům ke vstupu na naše území. „,“ Agentuře Associated Press to řekl náměstek ministra zahraničí.

Také náměstek ministra zahraničí Estonska Martin Smolik v dopise NHL potvrdil, že ruským sportovcům víza nevydá. Prohlášení přišlo před hrami mimo Severní Ameriku od začátku pandemie COVID-19.