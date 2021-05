Výbuch sopky Mount Nyiragongo ve východním Kongu

Mluvčí vlády Konžské demokratické republiky Patrick Moya řekl CNN, že sopka, jedna z nejaktivnějších na světě, vybuchla pozdě v sobotu místního času.

“Vláda pečlivě sleduje situaci v Gomě, zejména činnost sopky Nirangungu,” napsala Moya na Twitteru.

„Místní úřady v současné době posuzují situaci s vulkanickou observatoří v Gomě. Bude následovat podrobná komunikace.

Doktor Charles Balajisi z observatoře sopky Goma natočil krátké video erupce, které na tmavé noční obloze ukazovalo červenou lávu.

Tom Bear-Costa, mluvčí Norské rady pro uprchlíky pro západní a střední Afriku, řekl CNN z Gomy, že sopečná erupce začala v sobotu kolem 13:00 východního času. Řekl, že všechny nevládní organizace jsou v pohotovosti.

„V tuto chvíli láva nemíří směrem do Gomy, ale je to velmi tekoucí láva a může dosáhnout rychlosti 60 kilometrů za hodinu,“ řekl. „Pokud změníte směr, budeme se muset stáhnout do Rwandy,“ dodal.

Řekl, že situace je nepředvídatelná.

„Ale jsme připraveni a dostáváme informace ze všech koordinačních mechanismů mezi nevládními organizacemi a OSN,“ řekl.

Sopka o délce 11 500 stop je jednou z několika na hranici mezi Rwandou, Kongem a Ugandou, oblastí tropických deštných pralesů a vzácných horských goril. Kongo je oficiálně známé jako Konžská demokratická republika, dříve Zair.

Goma se nachází na okraji jezera Kivu, na hranici Konžské demokratické republiky a Rwandy.