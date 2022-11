Zasedání francouzského parlamentu bylo pozastaveno kvůli skandování zákonodárce „Vraťte se do Afriky“

Pravicový francouzský zákonodárce vyvolal pozdvižení, když během výroků černošského poslance na parlamentní schůzi, které byly ve čtvrtek vysílány veřejnosti, vykřikl „Vraťte se do Afriky“.

Grégoire de Furnas, poslanec Národního shromáždění, přerušil Carlose Martinse Bilonga, zástupce krajně levicové strany France Unboyed (LFI) během zasedání Národního shromáždění, dolní komory parlamentu.

Bilongo vyzval francouzskou vládu, aby spolupracovala se zeměmi EU – zejména Itálií a nově zvolenou krajně pravicovou premiérkou Giorgia Meloniovou – na pomoc několika stovkám afrických migrantů zachráněných ze Středozemního moře.

De Fornas ho přerušil a křičel „Vrať se do Afriky.“

Ve sněmovně okamžitě vypukl chaos, což vedlo Yalea Browna Buffeta, předsedu Národního shromáždění, k dočasnému přerušení zasedání.

Bilongo a jeho strana označili křik za osobní rasistický útok, ačkoli de Fornasova strana tvrdila, že zásah byl ve skutečnosti určen pro diskutované imigranty.

„Někteří lidé dnes znovu staví do středu debaty barvu mé pleti. Narodil jsem se ve Francii jako francouzský zákonodárce a nemyslel jsem si, že mě to dnes urazí.“ [like this] v Národním shromáždění,“ řekl Bilongo novinářům po nehodě.

Mathilde Baneauová, vůdkyně krajně levicové skupiny France Unboyed v Národním shromáždění, požadovala, aby de Fournas čelil nejtvrdšímu trestu za vyloučení francouzského poslance. „Pro rasisty, jako je on, není v našem parlamentu místo,“ napsal Banout na Twitteru.

De Fournas řekl, že měl na mysli imigranty, a tweetoval, že nespoutaná Francie „unesla“ jeho slova „hanebnou manipulací“.

„Moje odpověď se týkala lodi a migrantů, samozřejmě ne mého druha,“ napsal na Twitteru.

Podle francouzských fonetických pravidel není žádný slyšitelný rozdíl mezi větami „Musí se vrátit do Afriky“ a „Musí se vrátit do Afriky“, jak je vyjádřil de Furnas.

Marine Le Penová, předsedkyně krajně pravicové strany RN ve francouzské Poslanecké sněmovně, vyjádřila svou podporu De Fournasovi v tweetu na Twitteru.

Je jasné, že Grégoire de Furnas mluvil o migrantech, které na člunech vzaly nevládní organizace, které náš kolega zmínil ve své otázce vládě. Napsal jsem, že kontroverze, kterou vyvolali naši političtí oponenti, je hrubá a Francouze neoklame.

„Rasismus nemá v naší demokracii místo,“ řekla po zasedání novinářům premiérka Elizabeth Bourneová.

Parlament se sejde v pátek, aby rozhodl, zda de Fornas uvalí sankce. A podle přidružené CNN BFMTV bylo vyloučení, nejpřísnější trest pro člena parlamentu, uděleno během francouzské páté republiky pouze jednou, a to komunistickému poslanci Maxime Grimitzovi za narušení parlamentního zasedání v roce 2011.