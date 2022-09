Vesmírný dalekohled Jamese Webba zachytil dokonalý „Einsteinův prstenec“

Vesmírný teleskop Jamese Webba z NASA pořídil dokonalý snímek „Einsteinova prstenu“.

Ohromující halo je výsledkem světla ze vzdálené galaxie procházejícího časoprostorem stočeného kolem jiné galaxie zarovnané mezi vzdáleným světelným zdrojem a Zemí. nové Vesmírný dalekohled Jamese Webba Snímek vytvořený astronomickým nadšencem na Redditu je jedním z nejlepších příkladů trojitého astronomického jevu, jaký byl kdy zachycen.

Prsten světla na novém obrázku přichází z dálky galaxie SPT-S J041839-4751.8 (nebo zkráceně JO418), která je od Země vzdálena asi 12 miliard světelných let, což z ní činí jednu z nejstarších galaxií na světě. Vesmír . JO418 míří přímo za jinou galaxii – jasně modré světlo ve středu prstence – která je tak masivní, že její gravitace deformuje časoprostor kolem ní. Když světlo z JO418 dosáhne galaxie v popředí, cestuje tímto zkrouceným časoprostorem. Z zeměVypadá to, jako by se světlo zakřivilo kolem galaxie, ale elektromagnetické vlny, které vidíme, se ve skutečnosti celou dobu pohybovaly přímočaře.

Příbuzný: 8 způsobů, jak můžete vidět Einsteinovu teorii relativity v reálném životě

Tento zvláštní efekt je podobný tomu, jak skleněné čočky přesměrovávají světlo. Podobně jako zvětšovací čočky se díky tomuto jevu světlo ze vzdálených galaxií jeví mnohem blíže, než ve skutečnosti je. Jediný rozdíl je v tom, že čočka je vyrobena z gravitačně deformovaného časoprostoru spíše než ze skla. V důsledku toho vědci nazvali tento trojitý efekt gravitační čočkou. Albert Einstein Gravitační čočka byla poprvé předpovězena v roce 1912, kdy ji vynalezl Teorie relativity.

Uživatel Redditu a postgraduální student astronomie „Spaceguy44“ zveřejnil obrázek epizody JOS18 Einstein z 23. srpna na subreddit r/astronomy. Anonymní astronom vytvořil snímek pomocí veřejně dostupných dat shromážděných Medium Infrared Instrument (MIRI) na vesmírném dalekohledu Jamese Webba.

„Nebyli bychom schopni vidět J0418 bez vlastností gravitačního ohybu světla,“ napsal Spaceguy44 na Reddit. Bez efektu čočky by galaxie pravděpodobně vypadala jako vzdálené galaxie: malý světelný bod.

Detailní záběr na prsten JO418 Einstein. (Obrazový kredit: Spaceguy44)

(Otevře se na nové kartě)

Nový obrázek není prvním pohledem na JO418, ale je zatím nejpodrobnější.

V roce 2020 vědci objevili vzdálenou galaxii poté, co objevili částečnou gravitační čočku pomocí Atacama Large Millimeter/ Submillimeter Array (Alma) v Chile; O objevu informovali v článku publikovaném v tomto roce v časopise temperamentní povaha (Otevře se na nové kartě).

Dne 13. srpna Spaceguy44 zveřejnil snímek JO418 pomocí dat shromážděných Webbovým nástrojem NIRCam, ale počáteční snímek měl mnohem nižší rozlišení a světelný prstenec byl méně viditelný. ScienceAlert (Otevře se na nové kartě).

agentura NASA Hubbleův vesmírný dalekohled Vyfoťte mnoho dalších Einsteinových prstenů, včetně Jedna se skládá ze zkresleného světla kvasaru (Otevře se na nové kartě). Žádný z těchto Einsteinových prstenů však nebyl tak úplný nebo jasně viditelný jako ten na novém snímku.

Dokonale kruhové Einsteinovy ​​prstence jsou extrémně vzácné, protože vyžadují, aby se vzdálené galaxie i galaxie v popředí dokonale srovnaly s pozorovatelem. Pokročilejší senzory na Webb však usnadňují jejich detekci v budoucnu.

Nedávno zveřejněný snímek je nejnovějším příkladem pohledu na vesmír ve vysokém rozlišení, který Webb zpřístupní jak výzkumníkům, tak široké veřejnosti. vesmírný dalekohled který Zveřejnil svou první fotku (Otevře se na nové kartě) V červenci už jsem pilník řezal Ohromující infračervený obraz kupujícího (Otevře se na nové kartě)a Ohromující pohled na galaxii Kartwell Wheel (Otevře se na nové kartě)The Nejhlubší snímek vesmíru, jaký byl kdy pořízen (Otevře se na nové kartě) A další úžasné fotky.

Původně publikováno na Live Science.