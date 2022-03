Umělci naléhají na úřady, aby vyvíjely tlak na kulturní sankce proti Rusku

Pokračování nevyprovokované ruské invaze na sousední Ukrajinu znepokojilo celý svět a zároveň odsoudilo agresivní kroky Ruska. Vytrvalé kroky národa směrem k Ukrajině jsou pod silnou kritikou ze strany mezinárodního společenství a úřadů po celém světě. Nyní, uprostřed krize, skupina ukrajinských umělců, hudebníků, disidentů a kulturních aktivistů v čele s ukrajinským ministrem kultury a informační politiky Oleksandrem Tkačenkem vyzvala globální uměleckou komunitu k uvalení kulturních sankcí proti Rusku.

Skupina vydala prohlášení a informovala o tom, jak Ruská federace pomocí svých propagandistických nástrojů zlomyslně narušila ochranná pásma. Jinými slovy, skupina umělců požaduje zrušení všech projektů, které se týkají Ruské federace a zahrnují jejich účast na různých předávání cen, hudebních festivalech, výstavách, soutěžích a mnoha dalších.

„Ruská federace úmyslně a se zlým úmyslem porušila stávající mezinárodní normy a konvence tím, že použila kulturu jako součást své sady nástrojů propagandy. Kulturní sankce omezí metody propagandy a pomohou ukrajinským a světovým médiím ukázat ruskému lidu přesný obraz invaze,“ uvedl skupina uvedla v prohlášení.

Níže jsou uvedeny některé sektory v oblasti kultury, které uvalily tvrdé kulturní sankce proti Rusku za jeho násilnou invazi.

festival

Letošní Mezinárodní filmový festival České republiky v Karlových Varech (KVIFF) podpoří ruské filmaře, kteří kritizují režim, ale zakáže kohokoli spojeného s ruským státem nebo vládními institucemi. Festival také prostřednictvím své distribuční společnosti Aerofilms uspořádá speciální projekce filmu „Putinovi svědci“ Vitalije Manského, který získal cenu za nejlepší dokumentární film MFF KV 2018, a výtěžek půjde na podporu neziskové organizace Člověk v tísni. Ukrajiny.

BAFTA

Kromě jmen výše zmíněných základních organizací se letos k odsouzení ruské invaze na Ukrajinu přidala i Britská akademie filmového a televizního umění (BAFTA). „BAFTA se připojuje k našim kolegům akademiím po celé Evropě a je jednotná s Ukrajinskou filmovou akademií v odsouzení ruské invaze na Ukrajinu,“ řekl prezident BAFTA Krishnendo Majumdar. „Jsme solidární se všemi ukrajinskými lidmi, kteří statečně bojují za svou zemi, a sdílíme jejich naději na návrat míru,“ dodal ve svém prohlášení.

Reklamní

Reklamní festival Cannes Lions společnosti Ascential Events se připojil k ruskému bojkotu a nebude přijímat žádosti ze země. „Stojíme s našimi přáteli na Ukrajině, s mnoha našimi partnery a členy společnosti v Rusku, kteří jsou vehementně proti akcím ruské vlády,“ uvedl festival v prohlášení. „Ačkoli chceme oslavovat kreativitu, ať je to kdekoli, rozhodli jsme se nepřijímat přihlášky ani delegace ruských organizací na Cannes Lions nebo související programy udělování cen.“

Festivaly a trhy

Spanish Shows XXL, jedna z největších španělských platforem pro export filmů, zabránila ruským nákupčím a vedoucím akvizicí zúčastnit se jejího dalšího vydání, které se bude konat od 21. do 24. března.

Podle mezinárodních médií tento krok ukončí platby za lety a ubytování pro bohatou ruskou delegaci, zejména z platforem videa na vyžádání, poté, co španělské komerční a filmové úřady označily ruské vysílací služby za prioritu na exportním trhu. V důsledku ničivé ruské invaze na Ukrajinu byl tento herní plán rychle zrušen.

Bez řádného oficiálního pozvání uvidí ruští kupující nejen cestovní poplatky a poplatky za ubytování placené tržištěm, ale také jim bude odepřen přístup k jeho osobním a online nabídkám.

kritika

Další oblastí, která zadržela Rusko uprostřed krize, byli ukrajinští filmoví kritici, kteří apelovali na Mezinárodní federaci filmových kritiků (FIPRESCI), aby bojkotovala ruské státem financované filmy. „Žádáme vás, abyste se zdrželi účasti na jakémkoli filmu nebo jiné akci organizované, pořádané nebo financované, přímo či nepřímo, Ruskou federací,“ uvedli kritici v prohlášení. „Vyzýváme vás, abyste se jako členové FIPRESCI neúčastnili online ani žádným jiným způsobem žádných filmových festivalů a kulturních fór v ruském státě. Jinak nepřímo legitimizujete všechny hrůzy, kterým Ukrajina nyní čelí a potýká se s hybridní ruskou agresí.“ že to trvá posledních osm let. Žádáme vás, abyste nemlčeli a hlasitě podporovali Ukrajinu, kdykoli je to možné.“