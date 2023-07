Zdá se, že EA Sports FC 24 „běží skvěle“ na Switch, bude obsahovat „všechny režimy“

účast v Nintendo Live na

Minulý týden dalo EA fanouškům Nintendo Switch první pohled na svou novou sérii, EA Sports FC 24, která má vyjít v září.

Pokud jste stále zvědaví, jak přesně hrát hru na stárnoucím hybridním hardwaru Nintendo, podle výkonného viceprezidenta EA Johna Shepherda to „funguje skvěle“.

Zmínil to během nedávného chatu s IGN a zároveň zopakoval, jak bude verze Switch obsahovat „všechny režimy“. Háček je v tom, že tam budou „nějaké rozdíly“ a bude to kvůli hardwaru „reprezentativnější“ pro hru Xbox One a PlayStation 4 než next-gen systémy.

Jedinou funkcí, která bude chybět ve Switch verzi hry, je cross-play. Kromě toho Shepherd nazval verzi pro Nintendo „obrovským úspěchem“ a poznamenal, jak trvalo několik let, než EA a jejich týmy, aby fungovala „na Switchi opravdu dobře“. Nintendo se na to také podívalo:

„Není to tak dávno, co jsme to recenzovali s Nintendem. Všichni jsou z toho opravdu nadšení.“

EA Sports FC 24, jak již bylo dříve odhaleno, běží na enginu Frostbite od EA a bude zahrnovat Volta Football, Ultimate Team, hráčské a manažerské režimy a dokonce i podporu pro více hráčů Joy-Con. Spouští se spolu s dalšími verzemi hry 29. září 2023.