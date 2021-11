Vědci tvrdí, že nerovnosti ve vakcínách a četnosti způsobily, že varianta Omicron je pravděpodobnější

Vědci vědí, že virus pravděpodobněji mutuje v místech, kde je nízká proočkovanost a vysoký přenos.

„Pravděpodobně se objevil v jiné zemi a byl detekován v Jižní Africe, která má velmi, velmi dobrou kapacitu a potenciál genetického sekvenování… a mohlo by to být důsledkem propuknutí, možná v některých částech subsaharské Afriky,“ řekl Michael. Vedoucí, vědecký pracovník v oblasti globálního zdraví na University of Southampton, řekl CNN v telefonickém rozhovoru: „Tam, kde neprobíhá příliš velký genetický dohled a míra očkování je nízká.“

Vznik nových variant je podle Heada „přirozeným důsledkem pomalého tempa očkování ve světě“.

„Stále máme velkou neočkovanou populaci, jako v subsaharské Africe, a jsou zranitelní vůči velkým ohniskům,“ řekl.

Head dodal, že nové varianty viru, které v minulosti způsobovaly problémy, se všechny objevily z míst, kde došlo k velkým, nekontrolovaným ohniskům, jako když byla v prosinci loňského roku poprvé objevena alfa varianta ve Spojeném království nebo byla první varianta delta. nalezený v únoru v Indii.

Varianta Omicron je Již rozšířeno po celém světě Od neděle byl zjištěn v řadě zemí včetně Jižní Afriky, Botswany, Austrálie, Spojeného království, Německa, Itálie a Belgie.

Mnoho zemí po celém světě reagovalo na zprávu, že jihoafričtí vědci objevili novou alternativu Brzy zavírají hranice Pro cestovatele ze zemí v regionu, včetně Jižní Afriky, Botswany, Zimbabwe, Namibie, Lesotha, Eswatini, Mosambiku a Malawi.

Vědci, odborníci na veřejné zdraví a obhájci ale varovali, že na vině je pravděpodobně obrovský rozdíl mezi proočkovaností v rozvinutém a rozvojovém světě.

Nová alternativa ilustruje, proč svět potřebuje zajistit spravedlivější přístup k vakcínám a dalším nástrojům veřejného zdraví, řekl Jeremy Farrar, ředitel charitativní organizace pro výzkum zdraví Wellcome Trust.

„Nové proměnné jsou připomínkou, pokud je potřebujeme, že pandemie ještě neskončila,“ uvedl na Twitteru. „Nerovnost je to, co prodlouží epidemii.“

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) pouze 7,5 % lidí v zemích s nízkými příjmy dostalo alespoň jednu dávku vakcíny proti koronaviru. V osmi zemích nejvíce postižených zákazem cestování souvisejícím s variantou Omicron se podíl obyvatel, kteří dostali alespoň jednu dávku vakcíny, pohyboval od 5,6 % v Malawi po 37 % v Botswaně.

Mezitím 63,9 % lidí v zemích s vysokými příjmy dostalo alespoň jednu injekci, uvádí Světová zdravotnická organizace. Jak v Evropské unii, tak ve Spojených státech dostalo podle Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí a Centra pro kontrolu a prevenci nemocí asi 70 % lidí alespoň jednu injekci.

I když existuje mnoho důvodů, proč by země mohla mít nižší proočkovanost – váhavost s očkováním zůstává v mnoha zemích včetně Jižní Afriky obrovským problémem – nedostatečný přístup k dávkám je hlavním problémem, řekl Head.

„Jedním z příspěvků k tomu jsou bohaté země, které hromadí dávky překračující to, co skutečně potřebujeme, a neplní své povinnosti darovat vakcíny COVAXu nebo přímo zemím samotným,“ řekl.

COVAX je program výměny vakcín Světové zdravotnické organizace. K minulému měsíci bylo prostřednictvím tohoto programu odesláno 537 milionů dávek do 144 zemí – k dnešnímu dni bylo celosvětově podáno malé procento ze 7,9 miliard dávek.

Cíl Světové zdravotnické organizace očkovat 40 % populace všech zemí do konce roku 2021 a 70 % do poloviny příštího roku se zdá být nedosažitelný, přičemž pouze dvě africké země – Maroko a Tunisko – jsou v současné době na cestě k dosáhnout cíle.

Psaní noviny The Guardian V sobotu Gordon Brown, velvyslanec WHO pro globální financování zdravotnictví a bývalý britský premiér, řekl, že „neschopnost světa dát vakcíny do náruče lidí v rozvojovém světě se nyní vrací, aby nás pronásledovala. Varovali jsme – ale zde my jsme.“

„Bez univerzálního očkování se Covid nejen nerušeně šíří mezi nechráněnými lidmi, ale mění se s novými variantami, které se objevují z nejchudších zemí a nyní hrozí, že uvolní i plně očkované lidi v nejbohatších zemích světa,“ napsal.

Předseda s tímto hodnocením souhlasil. „Všechno je zpátky, aby nás kouslo…dokud se epidemie nevyřeší…to zahrnuje očkování všech koutů světa, a pak se to může vrátit, a to jsme viděli u Delty v Indii.“

Reakce bohatého světa na zprávu, že jihoafričtí vědci objevili novou variantu, byla příkladem jeho sobectví, řekl doktor Richard Lisels, specialista na infekční choroby z University of KwaZulu-Natal v Durbanu v Jižní Africe.

„To, co jsem považoval za opravdu nechutné a znepokojivé… nebyly jen zákazy cestování, které zavedly Spojené království a Evropa, ale to byla jediná reakce nebo ta nejsilnější reakce.“

„Neexistovalo žádné slovo o podpoře, kterou by poskytli africkým zemím, aby nám pomohly zvládnout epidemii, a zvláště nemluvě o řešení nerovnosti ve vakcínách, na kterou jsme celý rok upozorňovali. [of which] „Nyní vidíme, jak se vyvíjejí důsledky,“ řekl CNN.