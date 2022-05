Kdy se to stane, obhájci titulu, nepřítomní, televizní kanály, prize money

Roland Garros French Open Přehled Credit: PA Images

Je to období roku, kdy si hráči ušpiní oblečení na antukových kurtech Grand Slamu, Roland Garros. Zde je vše, co potřebujete vědět o French Open 2022 v Paříži.

Jaké je datum French Open 2022?

Hlavní tahák 126. ročníku French Open začne v neděli 22. května a vyvrcholí víkendovým finále 4. až 5. června se sobotním finále žen a nedělním finále mužů.

Kvalifikace začínají 16. května.

Je to poprvé od roku 2019, kdy se akce koná podle tradičního harmonogramu, protože v roce 2020 byla kvůli koronaviru odložena na září a říjen, zatímco loni začala o týden později než obvykle, také kvůli Covid-19.

O dějišti turnaje Red Dirt Grand Slam…

Stade Roland Garros v Paříži je dějištěm French Open od roku 1928 a v současném areálu jsou tři výstavní místa, a to Court Philippe Chatrier, Court Suzanne Lenglen a Court Simon Mathieu.

Nová zatahovací střecha Court Philippe Chatrier byla poprvé použita v roce 2020, zatímco loni Roland Garros zavedl protipovodňové osvětlení na všech stadionech. Chatrier bude po svém představení v roce 2021 opět hostit Night Sessions s alespoň jedním zápasem začínajícím ve 21:00 místního času.

Soud Simonne Mathieu s 5 000 místy, který byl postaven čtyři metry pod úrovní terénu se skleníky na všech čtyřech stranách, nahradil v roce 2019 Old Court 1.

Kdo jsou obránci hrdinů?

Po zisku rekordního 13. titulu na Roland Garros v roce 2020 jen málokdo loni hlasoval proti Rafaelu Nadalovi, ale Novak Djokovič byl vynikající, když v semifinále porazil obhájce titulu, než propadl o dva sety a porazil Stefanose Tsitsipase 6–7 ( 6– 8), 2–6, 6–3, 6–2, 6–4 v Epic ve finále.

Mezi ženami došlo k dalšímu překvapivému vítězi, když Barbora Krežiková zvedla svůj první major, jen několik týdnů poté, co vyhrála svůj první titul na okruhu WTA ve dvouhře. Ve finále porazila Anastasii Pavljučenkovovou 6-1, 2-6, 6-4.

Krijšíková se také stala první hráčkou, která vyhrála turnaje ve dvouhře i ve čtyřhře ve stejném majoru od Sereny Williamsové ve Wimbledonu 2016, kde se spojila s českou kolegyní Kateřinou Siniakovou, aby zvedla pohár žen ve čtyřhře.

Francouzské duo Pierre-Higgs Herbert a Nicolas Mahut rozveselilo místní fanoušky, když korunovalo titul v mužské čtyřhře, zatímco Brit Joe Salisbury a Desira Krause ze Spojených států vyhráli titul ve smíšené čtyřhře.

Kdo na letošním šampionátu chybí?

Bývalý šampion Roger Federer je největším chybějícím jménem v mužské loterii, ale nebylo to překvapením, protože po loňské operaci kolena je stále na seznamu zranění.

světové číslo 9 Matteo Berrettini Je nejlépe hodnoceným hráčem, který prošel zraněním, zatímco Kei Nishikori také chybí.

Nick Kyrgios Znovu se rozhodl vynechat French Open, aby se soustředil na travnatou sezónu.

Trojnásobná ženská šampionka Serena Williamsová se neobjeví, protože zatím není jasné, kdy se vrátí do akce, zatímco finalistka z roku 2020 Sofia Keninová byla zraněna Ukrajinkou Elinou Svitolinovou, protože se rozhodla dát si pauzu po ruské invazi do své domovské země. později oznámil, že bude dokončen. Čekáme jejího prvního potomka a Gaela Monfilse.

A co semena události v roce 2022?

Bylo to skvělé, pokud jde o to, kdo bude nasazenou jedničkou v mužské loterii Novák Djokovic Musel se dostat do semifinále Italian Open minimálně minulý týden, aby porazil Daniila Medveděva, ale muž ze Srbska došel až na doraz, když vyhrál titul a upevnil si místo ve světové jedničce.

Po Djokovičovi a Medveděvovi jsou to Alexander Zverev a Stefanos Tsitsipas, Rafael NadalCarlos Alcaraz, Andrei Rublev, Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime a Cameron Nouri.

Ve formě Iga Swiatek – která vyhrála pět titulů v řadě a zůstala 28 neporažena – vede v losování žen před obhájkyní titulu Krijkovou, Paulou Padusa, Marií Sakkari, Anett Kontaveit, Anas Jabeur, Arinou Sabalenkovou, Karolínou Plíškovou, Daniel Collins a Garbine Muguruzaová.

Více o rehabilitaci?

Kvalifikace se bude konat od 16. do 20. května v Porte d’Auteuil a 16 mužů a 16 žen si zarezervuje svá místa v hlavním losování.

Když už mluvíme o hlavním taháku…

Hlavní losování se obvykle koná ve čtvrtek před začátkem French Open, a i když to ještě není potvrzené, pravděpodobně to bude 19. května.

Losování dvouhry mužů a žen se skládá ze 104 živých vstupů, 16 kvalifikací a osmi divokých karet. V každé loterii bude 32 hodnocených hráčů.

Jaký je denní herní plán?

Hrací pořadí pro každý den je zveřejněno předchozí noc, ale hrát se začíná v 11:00 místního času (10:00 GMT) na všech místech kromě Philippa Chatriera, kde se hraje v poledne.

Od 23. března do 3. června se na Chatrieru odehraje jedna noční hra denně od 20:00 místního času (19:00 BST).

Finále žen a mužů začne v 15:00 (14:00 GMT).

Které televizní kanály budou turnaj vysílat?

Bezplatné televizní vysílání ITV z French Open skončilo v roce 2021 a událost bude k dispozici na Eurosportu, aplikaci Eurosport a na vyžádání na Discover+ pro ty, kdo jsou ve Spojeném království.

Je také k dispozici na Amazon Prime Video se sedmidenní bezplatnou zkušební verzí doplňku Eurosport a také 30denní bezplatnou zkušební verzí Amazon Prime.

France TV a Amazon Prime jsou dva provozovatelé vysílání v hostitelské zemi, Francii, přičemž Eurosport je dostupný ve zbytku Evropy.

Channel 9 a jejich streamovací služba bude ukazovat French Open v Austrálii, zatímco budou v USA, NBC a Channel Tennis budou poskytovat pokrytí a TSN a RDS budou jejich stanicemi pro Kanadu.

ESNP drží práva v Latinské Americe a BeinSport, SuperSport a Canal+ budou vysílat French Open na místech, jako je Blízký východ, Severní Amerika a subsaharská Afrika.

A co finanční odměna?

Celková finanční odměna za French Open 2022 je letos 43,6 milionů EUR (kolem 37 milionů GBP), což je o 25 % více než 34 milionů EUR oproti roku 2021, kdy bylo ještě zasaženo pandemií koronaviru. Ve srovnání se šampionátem v roce 2019 – poslední událostí před Covid-19 – je to nárůst o 6,8 procenta.

kolo nezadaní

můj manžel

