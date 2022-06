Shrnutí: Komentáře k Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Staňte se svědky dnešního příjezdu Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge Na více platformách včetně Switch.

V případě, že jste zmeškali pokrytí před jeho vydáním, je to odvážná hra inspirovaná klasikou, ve které hrají nejen želvy, ale spousta dalších známých tváří. K dispozici je také multiplayer až pro šest hráčů. Pokud stále nejste prodáni, čtěte dále a podívejte se na souhrn dosavadních recenzí.

Nejprve stručně vyzdvihneme náš region. Hře jsme dali 9 z 10 „výborných“ hvězdiček:

Když už to máme pryč, tady jsou nápady odjinud – začněme IGNkterý představil tuto novou verzi 8 z 10:

„Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge je přesně to, co zní: milované přepracování arkádových her TMNT od jednoho z nejlepších současných vývojářů v tomto oboru.“