„Druhové nádrže“ – USDA zveřejnilo šokující výzkum o přenosu COVID-19 mezi jelenem běloocasým a lidmi

SARS-CoV-2 has spread widely among U.S. white-tailed deer, possibly transmitted from humans, where it mutated and could have transmitted back to humans.

The U.S. Department of Agriculture’s (USDA) Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) released national research from its first year of studies and sampling of white-tailed deer (Odocoileus virginianus) for active infection of SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19. These studies show that SARS-CoV-2 is likely to have spread widely within the U.S. white-tailed deer population.

Additionally, their research shows that SARS-CoV-2 was transmitted from humans to deer, mutated, and was potentially transmitted back to humans. This research is helping us understand if cervids, such as white-tailed deer, are acting as a host or “reservoir species,” meaning an animal host where the virus can survive and potentially change.

While experts are still learning about SARS-CoV-2 in animals, there is no evidence that animals play a significant role in spreading the virus to humans.

“APHIS’ work to answer critical animal and public health questions around SARS-CoV-2 is continued with this research,” said Dr. Mike Watson, APHIS’ acting Administrator. “However, additional research using a One Health approach is needed to understand what the risks are to wildlife conservation and public health with continued circulation of this disease in wildlife.”

Pan Gary Norenberg, ředitel Minnesota Wildlife Service, pojednává o prvním roce sledování dat jelena běloocasého. Tento výzkum pokračuje v práci APHIS při hledání SARS-CoV-2 ve volně žijících zvířatech a pomáhá agentuře lépe porozumět tomu, jak se nemoc postihující lidi i zvířata přenáší ve volné přírodě a jak nás výzkum vybavuje, abychom se lépe vypořádali s budoucími ohnisky onemocnění zvířat.

APHIS je v současné době ve druhém roce tohoto výzkumu a rozšířil dohled nad nemocí SARS-CoV-2 na další členy rodiny jelenovitých a na další státy, území a kmeny. Během prvního roku odběru vzorků APHIS a její partneři odebrali vzorky více než 11 000 jelenů běloocasých na SARS-CoV-2. Virus jsme detekovali u 12,2 % jelenů běloocasých a 31,6 % mělo protilátky indikující předchozí expozici SARS-CoV-2. Údaje o monitorování za první rok, otázky a odpovědi a další informace o programu monitorování jelena bílého APHIS jsou k dispozici na webu Web agentury.

Spolupráce mezi APHIS, státními úřady pro divokou zvěř a dalšími při provádění dozoru nad SARS-CoV-2 je součástí významnějšího úsilí o posílení schopnosti naší země detekovat a reagovat na vznikající nemoci u zvířat v budoucnu.

APHIS spolupracuje s University of Missouri a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) na nedávno zveřejněné studii, která je výsledkem tohoto sledování, „Přenos SARS-CoV-2 u volně se pohybujících jelenů běloocasých ve Spojených státech. “

Mezi listopadem 2021 a dubnem 2022 provedly APHIS, státní a kmenové agentury pro divokou zvěř, The Ohio State University a University of Missouri, dohled nad volně žijícími zvířaty na SARS-CoV-2 u jelena běloocasého ve volném výběhu, přičemž odebraly více než 9 000 vzorků dýchacích cest. 27 zemí. Zjistili jsme, že SARS-CoV-2 se ve Spojených státech přenesl z člověka na jelena běloocasého nejméně 106krát, zmutoval a ve třech případech se mohl přenést zpět na člověka.

řekl Dr. Xiu-Feng „Henry“ Wan, profesor University of Missouri a ředitel centra NextGen pro chřipku a vznikající infekční choroby. „Potenciál SARS-CoV-2 nebo jakékoli zoonotické choroby přetrvávat a vyvíjet se v populacích volně žijících živočichů by mohl představovat jedinečná rizika pro veřejné zdraví.“

V současné době probíhá APHIS Mnoho projektů Abychom pochopili, jak se SARS-CoV-2 chová u různých zvířat, jak se přenáší mezi zvířaty a lidmi a co mohou jejich partneři v oblasti veřejného zdraví udělat, aby přerušili řetězec přenosu. APHIS‘ strategický rámec Ukazuje, jak agentura zaměří své úsilí na prevenci, detekci, vyšetřování a reakci na SARS-CoV-2 u zvířat a dalších vznikajících nemocí, které mohou ohrozit lidi a zvířata.

„Tento výzkum nám pomáhá lépe porozumět tomu, jak se šíří nemoc, která může postihnout lidi i zvířata v reálném světě, a lépe nás vybavit na budoucí propuknutí infekčních chorob,“ řekl Dr. Riya Ghai, výzkumník z CDC.

Skupiny zabývající se zdravím lidí, zvířat a životního prostředí stále více spolupracují, protože vyvstávají otázky týkající se Jednoho zdraví. APHIS a její partneři One Health spolupracují na využití dovedností, znalostí, specifických perspektiv a jedinečných zkušeností, aby pokročili v porozumění SARS-CoV-2 a zlepšili svou schopnost odhalit nemoci dříve.

Reference: „Přenos SARS-CoV-2 u volně žijících jelenů běloocasých ve Spojených státech“ Egging Feng, Sarah Bevins, Jeff Chandler, Thomas J. Diliberto, Rhea Guy, Christina Lantz, Juliana Lennock, Adam Richlis, Susan Schreiner , Cynthia Y. Tang, Suxiang Su Tong, Mia Torchetti, Anna O’Hara a Chiu Feng Wan, 10. července 2023, k dispozici zde. Příroda komunikace.

DOI: 10.1038/s41467-023-39782-x