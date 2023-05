NASA chce letět na Mars na raketě s jaderným pohonem

NASA Odhodlána získat lidskost Až na rudou planetua věří, že nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je raketa s jaderným pohonem.

Vypadá to Procházka po povrchu Marsu prostě není dost dobrý; Musíme strávit nějaký čas s červeným mužíkem. NASA oznámila, že bude v lednu spolupracovat s agenturou Defence Advanced Research Projects Agency na vývoji rakety s jaderným náporem, která cestuje třikrát rychleji než konvenční rakety na kapalné palivo.

Zprávy NBC Podívejte se na projekt a zjistěte, jak na to NASA A plán DARPA využít jadernou energii k pohonu těchto raket:

Program se jmenoval DRACO, což je zkratka pro Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations. Systém využívá vysoké teplo ze štěpného reaktoru k přeměně kapalného paliva na plyn, který je následně trychtýřován tryskou pro pohon kosmické lodi. Tento typ pohonné hmoty může vytvořit větší tah a je nejméně třikrát účinnější než chemické rakety, Podle NASA. To znamená, že na palubu je potřeba vozit méně paliva, čímž se uvolní prostor pro přepravu dalšího vybavení, vědeckých experimentů nebo jiného nákladu na povrch Marsu. „Může to úplně změnit způsob, jakým lidé přemýšlejí o tom, co je ve vesmíru možné – co můžete unést, jak rychle se tam dostanete,“ řekla Stephanie Tompkins, ředitelka DARPA. „Máte větší flexibilitu, abyste se dostali kam chcete a kdy chcete.“

Vědec nadále popisuje technologii jako bezpečnou, protože bude používat nízko obohacený uran namísto vysoce obohaceného uranu pro zbraně. Což… jistě. Proč ne. Nízko obohacený uran je to, co jde do jaderných reaktorů a žádný z nich ho nemá Vždy nebezpečné pro lidské zdravíže jo?

Použití tohoto typu rakety by zkrátilo dobu cesty na Rudou planetu z osmi měsíců na pouhé dva a půl měsíce, čímž by astronauti vystavili mnohem menšímu riziku a kosmickému záření. Dalo by jim to také více času soustředit se na práci typu bota na Marsu a astronautům by to umožnilo vzít si s sebou více věcí, protože by nemuseli tahat tunu paliva.

Evropská kosmická agentura Sází také na jadernou energii, aby podpořila své ambice pro výzkum hlubokého vesmíru. Jaderná energie není naší jedinou možností, jak cestovat hluboko do sluneční soustavy; Manipuluje s ním i NASA Rotační detonační raketový motornebo RDRE.