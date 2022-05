Ruské ropné embargo dokazuje, že Evropa je odhodlána rozdrtit Putina

Pět kol sankcí nedokázalo zastavit neúprosnou a nevybíravou válečnou mašinérii Vladimira Putina. Ruská ekonomika se nezhroutila. Skutečně existují známky toho, že se zotavuje, protože se naučila přizpůsobovat mezinárodním protiopatřením.

Šestý balíček omezení, jehož jádrem je ruské ropné embargo, má potenciál zasadit rozhodující úder, odříznout Moskvě schopnost financovat její nelegální invazi a zároveň tvrdě odhalit, jak je Putin špatně spočítaný.

Mezi hlavní chyby, kterých se ruský prezident dopustil, byla jeho předpověď, že západní jednota bude tváří v tvář agresi Kremlu rychle zlomena.

Navzdory náznakům z Maďarska, že by se mohlo odklonit od konsensu, se zatím do značné míry prokázal opak. Navrhované ukončení veškerého dovozu ropy do šesti měsíců je silným znakem toho, jak jednotné je mezinárodní společenství v odsouzení války na Ukrajině a kolektivního odhodlání ukončit válku co nejrychleji.

Ještě nedávno, v posledním měsíci, se zdálo, že úplný zákaz stále nepřipadá v úvahu. Washington evropským spojencům hlasitě říká, že embargo by mohlo poškodit globální ekonomiku a pomoci Kremlu zvýšením cen ropy.

V Německu byly předpovědi konce světa v některých kruzích pozitivní. Martin Brudermüller, prezident chemického gigantu BASF, varoval před „nejhorší německou krizí od druhé světové války“, zatímco kancléř Olaf Schultz opakovaně řekl spojencům, že takový krok by vedl k recesi, a to nejen doma, ale na celém kontinentu. .

Ministr hospodářství Robert Habeck trval na tom, že ukončení závislosti Německa na fosilních palivech Kremlu bude trvat roky.

Rychlost odstřeďování byla úžasná. Po snížení závislosti z 35 procent na 12 procent celkového dovozu Německo očekává, že do léta dosáhne nuly. „Německo je nyní ve všem a je připraveno přijmout bolest, kterou to s sebou nese,“ řekl Bjarne Schieldrop, analytik SEB.

Pocit hněvu a hrůzy z akcí ruské armády tlačil establishment k úpadku. Zploštění Volnovaka. obléhání Mariupolu, včetně náletu na divadlo, který zabil odhadem 600 civilistů, a bombardování ocelárny Azovstal; údajné válečné zločiny v Buchu a dalších městech; A četná zvěrstva vedla k posunu veřejného mínění.

Slovensko a Maďarsko, které jsou vysoce závislé na ruské ropě, mohou usilovat o zastavení dalších sankcí. Je ale pravděpodobné, že bude dosaženo kompromisu, který na Kreml vyvine silný tlak. V každém případě je směr jízdy jasný.

Skeptici, kteří pochybovali o ochotě Západu podstoupit osobní útrapy na ochranu našich liberálních hodnot, budou muset pohltit jejich rétoriku, protože voliči požadují důraznější odpověď.

Prezidentka Evropské unie Ursula von der Leyenová připustila, že uvalení embarga na ruskou ropu by pro evropské spotřebitele „nebylo snadné“. Ceny ropy byly před invazí na Ukrajinu 90 dolarů za barel. Oznámení EU vyvolalo 3% nárůst na 109 dolarů, ale to je hodně daleko od maxim z počátku března, kdy ceny vyskočily na 130 dolarů za barel. Globální trhy po šoku takového rozsahu nezpanikařily tak, jak očekávaly.