Anonymní výherce loterie nosil v tašce týdny 39 milionů dolarů

Němka bezděčně bloudila týdny s losem v peněžence 40 milionů dolarů.

Úředníci ve středu uvedli, že 45letá žena zapomněla na svou touhu po zlatém tiketu od 9. června, než jej proplatila Lotto Bayern.

Nejmenovaný vítěz správně uhádl sedm polí na kartě 1,20 eura a jako jediný výherce tomboly získal 33 milionů eur.

Gator uprostřed noci rodinu překvapí a zničí dům

Matka jednoho z nich podle Německé agentury pro hazardní hry řekla: „Stále se mi točí hlava z toho, že jsem několik týdnů nedbale nosila v kabelce kolem 33 milionů eur.“

Šťastná dáma náhodně vybrala čísla a řekla, že výhra je „víc než dost pro mě, mého manžela a moji dceru“, a dodala, že plánuje použít peníze na ochranu životního prostředí.

Restauratér opouští tip 1,840 $ v jiné restauraci

Není jasné, jak nakonec zjistila, že je milionářem 39krát více než kreslení.

Neúmyslné vítězné štěstí bylo mnohem lepší než kalifornská žena, která loni na podzim hodila do praní výherní tiket ve výši 26 milionů dolarů.

Podle odborníků jsou výherní loterie miliardy dolarů každoročně nevyzvednuty pouze ve Spojených státech.

KLIKNĚTE ZDE PRO APLIKACI FOX NEWS

Podle The Lotter vypršely dva z největších nevyžádaných vítězných tiketů, které kdy byly v New Yorku zakoupeny, a to lístek Mega Millions za 68 milionů dolarů zakoupený v Queensu v roce 2002 a lístek za 46 milionů dolarů v Brooklynu v roce 2006.

Tento příběh se poprvé objevil v New York Post.