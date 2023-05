Maďarský místní systém do roku 2026 téměř ztrojnásobí objem plateb v reálném čase

V Evropě došlo k přijetí plateb v reálném čase historický růst V posledních letech s mnoha zeměmi, jako je Spojené království, Švédsko, Česká republika a Maďarskem, aby vyvinuly místní platební systémy, které doplní celoevropský systém okamžitých převodů kreditů (SEPA), také známý jako SCT Inst.

Například maďarský plán domácích plateb v reálném čase, který je založen na standardech SCT Inst, Azonnali fizetési rendszer (AFR), zaznamenal od svého spuštění významný růst. zahájení Z maďarských bank v březnu 2020.

Podle údajů zachycených v dubnovém vydání „Mapa světa plateb v reálném časeve spolupráci s The Clearing House, systém domácí měny AFR odblokoval 153 milionů dolarů v dodatečné ekonomické produkci a mohl by do roku 2026 zvýšit HDP země o 0,19 %, pokud budou pokračovat současné trendy.

Zpráva také odhaluje, že objem denních plateb v reálném čase ve vnitrozemské středoevropské zemi má vzrůst ze 166 milionů v roce 2021 na 471 milionů v roce 2026, při složené roční míře růstu (CAGR) 23 % mezi tímto obdobím.

Tyto výsledky potvrzují data získaná na ACI Worldwide 2023 Prime Time v reálném čase který ukázal, že objem plateb v reálném čase v Maďarsku tvořil 5 % z celkového objemu plateb v roce 2022 i přes jeho nízký věk.

„To lze přičíst podpoře AFR pro různé typy plateb včetně P2P jednorázových plateb, hromadných a opakujících se plateb a demonstraci pohodlí při provádění plateb pomocí čísla mobilního telefonu, e-mailové adresy nebo daňového identifikačního čísla,“ uvádí zpráva ACI.

v rozhovor S EPC při zahájení domácího systému vysvětlil Leventy Kovacs, generální tajemník Maďarské bankovní asociace, jak iniciativa podporovaná Maďarskou centrální bankou má za cíl podpořit inovace v platebním sektoru a urychlit přechod na bezhotovostní platební styk. místní ekonomika.

„Cílem je využít AFR v co největším počtu platebních situací, aby nahradily hotovostní platby, které tvoří asi 80 % maloobchodních plateb,“ uvedl.

