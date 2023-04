Krajanští umělci v Praze zpřístupňují umění obyvatelům města

[Vinny] „Seznámili jsme se asi před rokem prostřednictvím zábavy na Instagramu a dali jsme se dohromady, protože jsme všichni chtěli tvořit a dělat umění sami. Všichni tři jsme umělci a ilustrátoři a už nás nebaví chodit do galerií a mít je vzít si padesátiprocentní provizi. Tak jsme si řekli, hej – pojďme na to všechno.“ Něco sami!“

Řekněte mi o své umělecké práci a o tom, jak svou tvorbou bojujete s inflací.

[Kilo] „Toto je specifický koncept, který jsme měli pro show s názvem Cheap Art Supermarket. Máme již existující cenovou strukturu, kterou se snažíme udržet náklady na naše umění co nejnižší, protože opravdu věříme v dostupnost umění a nelíbí se nám myšlenka oceňovat lidi za jejich schopnost koupit si obraz. Ale pro levný supermarket s uměním jsme chtěli tento nápad posunout dále, a tak jsme se rozhodli ocenit každý obraz na fyzickém předmětu, který jsme namalovali. Takže každý obraz stál 67 korun nebo 120 korun. A hlavně se snažil, aby si více lidí koupilo další obrazy a slyšelo o nás, ale také o inflaci a o tom, jak se všechno zdražuje, takže jsme chtěli udělat něco, co je často drahé, jako umění, do něčeho co nejlevnějšího a postavit to na hlavu.“ [Vinny] „Umění obecně je pro bohaté lidi, je velmi exkluzivní. Takže to, o co se snažíme, jak Kilo tak výmluvně řekl, je, že se ho snažíme zpřístupnit všem. Máme vlastní věc zvanou Accessibility Art Pledge, která napsali jsme, a je to jako smlouva mezi námi třemi, Naše obrazy prodáváme pouze za určitou cenu a tuto strukturu striktně dodržujeme, abychom ji zpřístupnili. Obraz si může koupit kdokoli. Takže ať už pracujete v bar nebo kdekoli – můžete si koupit umělecké dílo. Umění by mělo být pro každého a my milujeme skutečnost, že lidé mohou mít naše umění ve svých domovech, je to krásné a je to taková čest.“





Když jste zakládal kolektiv, byly zjevné mezery na trhu s uměním, které jste viděl tady v Praze, že umění bylo velmi exkluzivní?

[Vinny] Řekl bych, že to není umělecká scéna v Praze, je to umělecká scéna jako celek. Buď dostanete opravdu levné umění nevalné kvality, nebo pokud chcete něco originálního, díváte se na něco opravdu drahého. Takže na trhu nebyla žádná mezera, byla to jen naše vlastní filozofie, kterou jsme sdíleli. Prostě rádi vyrábíme věci, a kdybych nedostal zaplaceno za malování, stále bych maloval, myslím, že se na tom všichni shodneme.“ [Kilo] „Myslím, že další věc, kterou jsme všichni tady, jako expat v Praze, alespoň pro mě, je, že jsme měli spoustu problémů dostat naše umění ven. Mnoho galerií tady v České republice rádo uvádí češtinu umělci, a to je obdivuhodné. „A chápu, proč tomu tak je. Ale to znamená, že expati jako my ve skutečnosti nemají příležitost předvést naši práci. Tak jsme si řekli: ‚Udělejme to sami‘.“

V Praze hodně spolupracujete s malými místními podniky, můžete mi o tom říct?

[Vinny] „Spolupracujeme hlavně s Bistrem 8 na Vinohradech a Virgin Coffee a dohoda, kterou s nimi máme, je velmi dobrá. Jsme malé ryby ve velkém rybníku a oni také, tak proč nespojíme naše ryby a nestaneme se větší ryby ve větším rybníce? Spolupracujeme a dáváme do jejich prostor umění zdarma a prodáváme je.“ A každé tři nebo čtyři měsíce je obměňujeme. Také v jejich prostorách pořádáme show, kde si mohou na večírcích vydělat spoustu peněz a my máme všechny zisky z našich panelů. Takže máme opravdu pěkný vztah.“ [Kilo] „Také je to teď opravdu super, protože začínáme budovat komunitu lidí, kteří znají programy a přijdou na každé vystoupení, a je to mix expatů a Čechů. Ale lidé vědí, že bude akce s živou hudbou od The Big Kill, nové talíře každých pár měsíců od nás tří.“ Podporujeme také místní firmu, jako je Bistro 8. Milujeme myšlenku pokusit se dát lidi dohromady. Umění.“

Vinnie Bonger, Big Kill a Kilo Blimp|Foto: Barbora Navrátilová, Radio Prague International

Proč je tak důležité úzce spolupracovat s místními podniky, zvláště v době, kdy je inflace tak vysoká a skutečně je ovlivňuje?

[Vinny] „Vztah s Honzou z Bistra 8 začal během COVIDU, chtěl do podnikání dostat více lidí a začalo to naší vzájemnou láskou k práci toho druhého a pak to s ním začalo opravdu fungovat, přes Bistro 8 a obrazy byly skutečně věci osvětluje. Skutečně motiv nebo motiv za tím, vše se stalo velmi přirozeně a přirozeně a my jsme si uvědomili, co děláme, jak jsme to dělali, než abychom měli konkrétní, specifickou metodologii.“ [Kilo] „Také si myslím, že všichni rádi děláme věci sami a máme nad tím, co děláme, kontrolu a vytváříme věci základním organickým způsobem.“

Pokud jde o Prahu jako město, jelikož se zde nikdo z vás nenarodil a nevyrostl, inspiruje vaše práce ve městě něco?

[Vinny] „To je opravdu těžká otázka. Pokaždé, když se někdo zeptá, co inspiruje mé umělecké dílo, jsou to ve skutečnosti jen rozhovory, které vedu s Kilem a Big Kill, není tam žádná konkrétní inspirace. Pochází z rozhovorů a věcí, které vidím – podivné události, podivné rozhovory.“ máme.“ „. [Big Kill] „Někdy vám tyhle věci utkví v paměti a vy si říkáte ‚Musím to udělat, nebo to nakreslit.‘ Nezáleží na tom, jestli to děláte pro peníze nebo pro sebe – nemůžete to ve skutečnosti získat z vaší hlavy.“ [Vinny] „Myslím, že je to velmi originální. Když jsme zakládali Cheap Supermarket, nápad vzešel z náhodného rozhovoru, který jsme spolu vedli jednou v noci u piva, zpočátku to byl vtip. Jen jsme si mysleli: ‚Myslíš, že můžeme prodat obrazy za 69 korun za kus? A my jsme řekli, pojďme na to. Jen se tím bavíme a už máme otevřená témata pro prohlížení. Další, které teď máme, se jmenuje „Nálada“ a všechno v něm je šťastný. Náš další cíl se jmenuje Co se děje a bude založen na super náhodných nápadech. Nemáme zdroj. Jedna velká inspirace.“ [Kilo] „Myslím, že to už jeden z vás řekl, ale všichni prostě kreslíme, protože opravdu rádi kreslíme, rádi vyrábíme věci a to je opravdu to, co nás inspiruje. Chceme se bavit, chceme společně dělat něco, co nám přináší radost.“ Mimo to si nemyslím, že jsou některé části Living in Prague inspirativní, ale my prostě chceme dělat věci šťastnými a dělat šťastnými ostatní.

Chystáte se nějaké velké projekty, které jste nedávno oznámili, dejte nám vědět, co se se skupinou stane.

[Vinny] Brzy jsme se spojili s pražským second handem Young Dust, začátkem roku jsme tam namalovali nástěnnou malbu a teď děláme exkluzivní řadu ručně malovaných bund a kalhot, které se jmenují Sexy Jackets. Právě jsme obdrželi potvrzení, že budeme dělat velkou nástěnnou malbu na zadní zahradě hostince Sira Tobyho, a právě jsme obdrželi potvrzení od městské části Praha 3, že budeme dělat nástěnnou malbu na straně stadionu FC Viktoria Žižkov. . Na té altruističtější stránce děláme projekt s charitativní organizací pro ženy, které prožívají těžké časy. Vyrobíme pro ně jeden obraz a dáme ho do aukce.