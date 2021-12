Nervy před sobotním startem vesmírného dalekohledu Jamese Webba rostou

Primární zrcadlo vesmírného dalekohledu Jamese Webba. V novém rozhovoru administrátor NASA Bill Nelson řekl, že byl před startem „nervózní“. (Obrazový kredit: NASA/Chris Gunn)

Uprostřed všeho vzrušení není nouze o nervy před vypuštěním nejvýkonnějšího dalekohledu světa.

Tuto sobotu (25.12.) Vesmírný dalekohled Jamese Webba Ze Země se vydá na cestu dlouhou milion mil (1,5 milionu km) do svého konečného cíle, kde provede nová převratná pozorování raného vesmíru. Ale s tak ambiciózními vědeckými cíli, více než 25 lety práce a vynaloženými 10 miliardami dolarů hodně závisí na úspěchu tohoto dalekohledu.

Administrátor NASA Bill Nelson například řekl, že se před Webbovým startem cítil „optimisticky a sebevědomě, ale nervózně“, řekl Space.com.

Webb odstartuje 25. prosince v 7:20 EDT (1220 GMT) z evropského kosmodromu v Kourou ve Francouzské Guyaně na palubě rakety Ariane Space Ariane 5.

„Moje tlaky jsou obecně nízké a je tomu tak i nyní, a ve skutečnosti klesá, čím dále se dostáváme k platformě,“ řekl Greg Robinson, webový programový manažer NASA v úterý (21. prosince) na tiskové konferenci před spuštěním. „A pak to s raketou exponenciálně narůstá – a na to se těším.“

Na otázku, zda jeho nervy pramení ze skutečnosti, že Webb nastupuje tak dlouho, nebo zda jsou to nervy, které přicházejí s každým odpálením rakety, Nelson odpověděl: „Všechno výše.“

Ale dodal: „Zvlášť [with] Po spuštění této mise stále existuje 300 věcí, které musí perfektně fungovat, aby uspěly. Tento komentář se týká přibližně 344 „jednobodových selhání“ obsažených ve vesmírném dalekohledu Jamese Webba.

Stovky možností selhání

Tyto stovky „jednobodových selhání“ jsou kroky nebo akce, které musí dopadnout dobře, jinak by mohly znamenat katastrofu pro celou práci.

Vzhledem ke své obrovské velikosti Mike Menzel, hlavní inženýr Webbových systémů mise v Goddard Space Flight Center NASA v Marylandu, během tiskové konference 2. listopadu řekl, že Webb by měl být složen do nosné rakety, takže by se měl nasazovat nebo rozkládat velmi opatrně, když je v to. ve vesmíru.

Ačkoli má úloha značné množství vestavěné redundance nebo záložních systémů, je těžké se vyhnout selhání jednoho bodu, „když máte mechanismus uvolnění. Je těžké do toho dát plnou redundanci,“ řekl Menzel s odkazem na vydání Pro mechanismy, které jsou součástí nasazení, a kroky, které se budou pomalu odvíjet rozsah. Webbovo publikování je založeno na 144 různých editačních mechanismech.

Tyto mechanismy „by měly všechny fungovat perfektně,“ řekl Kristal Buga, systémový inženýr Webb Spacecraft Systems Northrop Grumman, který postavil kosmickou loď, během stejného briefingu.

Tím, že týmy pracující na této misi chápaly obrovská rizika, která s sebou nese mnoho selhání v jednom bodě, se připravovaly na to, že se něco pokazí. „Poslední zhruba dva roky tým nacvičoval tyto nouzové scénáře, kde [an] Byla představena anomálie a tým bude pracovat na pokusu o její vyřešení a na nějakém cvičebním plánu,“ řekl během stejné tiskové konference Alfonso Steward, Web Publishing Systems Leader pro NASA Goddard.

Vesmírný dalekohled nové generace

Vesmírný dalekohled Jamese Webba je observatoř nové generace navržená tak, aby pomohla vědcům odpovědět na některé z největších otázek o našem vesmíru a jeho původu. Pozorováním primárně blízkého infračerveného světla by Webb mohl pohlédnout pozoruhodně daleko do vesmíru, a tedy velmi daleko v čase.

Webb bude studovat první okamžiky vesmíru, vznik hvězd a vzdálené exoplanety a vědci doufají, že jim to pomůže. Pochopení temné hmoty.

Webb dosáhne svého konečného cíle – Země-Slunce Lagrangian Point 2, neboli L2, gravitačně stabilní bod ve vesmíru nacházející se na vzdálené straně Země od Slunce – asi 30 dní po startu. Poté, co strávil nějaký čas zajištěním bezpečnosti svých vědeckých přístrojů, se očekává, že Webb pošle své první snímky zpět na Zemi do šesti měsíců.

„Vesmírný teleskop Jamese Webba je okamžikem Apolla pro celou NASA, pro celý svět, ale zejména pro naše vědecké programy po celém světě,“ řekl Thomas Zurbuchen, přidružený správce ředitelství vědeckých misí NASA, během tiskové konference 21. prosince. „Je to věc snů.“

Napište Chelsea Gohd na adresu [email protected] nebo ji sledujte na Twitteru Tweet vložit. Sleduj nás na Twitteru Tweet vložit a dál sociální síť Facebook.