Bývalý ruský novinář Safronov odsouzen k 22 letům vězení za velezradu

Novinář obvinění z vlastizrady odmítá

Příznivci kritizují 22letý trest odnětí svobody jako „brutální trest“

Safronovův právník: Verdikt je absurdní

(Reuters) – Ruský soud v pondělí odsoudil bývalého novináře k 22 letům vězení za velezradu poté, co žalobci uvedli, že vyzradil státní tajemství, což je podle jeho příznivců tvrdý trest, který ukazuje na nedostatek svobody médií v Rusku.

Ivan Safronov, bývalý obranný zpravodaj novin Kommersant a Vedomosti, který se stal poradcem šéfa Ruské kosmické agentury, byl zatčen v roce 2020 a obviněn z vyzrazení utajovaných informací.

Safronovovi právníci uvedli, že se proti rozsudku odvolají. Jeho příznivci tvrdí, že případ je odvetou za jeho zprávy, které odhalily podrobnosti o mezinárodních obchodech se zbraněmi Rusku.

Zaregistrujte se a získejte bezplatný neomezený přístup na Reuters.com Registrovat

Safronovův právník Dmitrij Kačev, který hovořil mimo soudní síň, řekl, že téměř ztratil rozsudek z dohledu.

„Safronov dostal 22 let za svou novinářskou činnost. Chci, abyste se všichni, kdo se na mě teď díváte, zamysleli nad tím, jestli má cenu v této profesi zůstat. Jestli někdo dostane 22 let na to, aby dělal svou práci,“ řekl. reportéři. .

Právník pro lidská práva Pavel Čechov uvedl, že verdikt byl „krutý a brutální trest, který odpovídá současné situaci v Rusku“.

Řekl, že nenašel žádné příklady žádných případů nevěry, které vedly k tak dlouhému trestu, natož novináře.

Prokuratura uvedla, že Safronov informoval českou zahraniční zpravodajskou složku o státních tajemstvích o prodeji ruských zbraní na Blízkém východě. Obvinění odmítl a minulý měsíc odmítl dohodu o vině a trestu, která by si odpykala 12 let vězení.

open source?

Ivan Safronov, bývalý novinář a asistent šéfa ruské vesmírné agentury Roskosmos, stále držený kvůli obvinění ze státní zrady, stojí v kleci obžalovaných, když se účastní soudního jednání v Moskvě, Rusko, 30. srpna 2022. Tisková služba Moskvy Městský soud/Handout přes Reuters READ Republika stoupá, zatímco lvi z Orlanda se živí radostí domova Přečtěte si více

Jeho zatčení v červenci 2020 vyvolalo protesty ruských novinářů, včetně státních prodejen. Evropská unie vyzvala Rusko, aby stáhlo všechna obvinění proti Safronovovi a bezpodmínečně ho propustilo.

Kreml po jeho zatčení označil Žafronova za „talentovaného novináře“, ale jeho zapojení do případu opakovaně popřel.

Safronov (32) obvinění popřel a uvedl, že informace, které údajně předal České republice, byly všechny veřejné informace s otevřeným zdrojem.

Během procesu jeho právní tým zveřejnil odkazy na 19 publikovaných článků a vládních prohlášení, o nichž žalobci tvrdí, že představují „státní tajemství“, které Safronov údajně předal české zahraniční rozvědce.

„Evan nikdy nikam neposílal žádné utajované informace – za peníze ani zdarma,“ uvedli jeho právníci v prohlášení. „Byl to obyčejný novinář, který poctivě dělal svou práci.“

Jeho obhájce věří, že proces je odvetou za Safronovovo odhalení ruských plánů prodat stíhačky Egyptu. Dohoda ve výši 2 miliard dolarů byla zrušena brzy poté, když Spojené státy pohrozily sankcemi proti Káhiře, pokud bude pokračovat.

Před pondělním soudním jednáním několik nezávislých ruských médií vyzvalo k propuštění Safronova. V prohlášení média včetně Medusa, Novaya Gazeta a TV.

Tvrdý trest – více, než ruské soudy obvykle rozdávají v případech vražd – je považován za úder proti ruskému zpravodajství uprostřed rostoucího tlaku na svobodu tisku ze strany Kremlu od únorové ruské invaze na Ukrajinu.

Samostatně moskevský soud v pondělí odebral vydavatelskou licenci přednímu nezávislému listu Novaja gazeta, který přestal vycházet několik dní poté, co Rusko vyslalo na Ukrajinu desítky tisíc vojáků a zavedlo přísná omezení nových médií. Přečtěte si více

Zaregistrujte se a získejte bezplatný neomezený přístup na Reuters.com Registrovat

Informovala o tom agentura Reuters. Střih Kevin Levy a Jay Faulconbridge

Naše kritéria: Thomson Reuters Trust Principles.