Namátkou: Nyní, když je Smash kompletní, si Sakurai nemusí dělat starosti s tím, co sdílí na sociálních médiích

Hra Super Smash Bros Ultimátni Může to být největší crossoverová videohra vůbec, ale pro ředitele hry Masahira Sakuraie to za ta léta nebylo jednoduché.

Kromě zdravotních problémů a obtíží při přidávání určitých bojovníků – kdykoli se objeví v pořadu, poskytne rozhovor nebo zveřejní něco na sociálních médiích, musí být velmi opatrný, protože nějaký Fanoušci spekulovali o čemkoli, co řekl, a spojili ho zpět s dalším bojovníkem nebo spoluprací, která přišla na rvačku All-Star Nintendo na Switchi. Je zřejmé, že od tohoto týdne je konec jedné éry – s poslední Bojovník DLC, Sora z Kingdom Hearts, je nyní k dispozici.

Jinými slovy to znamená, že Sakurai nyní může sdílet více o svém osobním životě a lásce k videohrám, aniž by fanoušci přemýšleli. všechno Publikování na Twitteru je tip. Samozřejmě jsme si jisti, že to nepřestane nějaký, ale pokud sledujete vývojový cyklus, je v tuto chvíli celkem jasné, že Smash je hotový – alespoň prozatím.

Jaký byl tedy jeho první obrázek související se hrou po vývoji Smash Ultimate? je to obrázek Mezi námi Hra vedle jeho kočky. Nyní mějte na paměti, že kdyby tento měsíc zveřejnil tento druh fotografie, celý fanoušek Smash by pravděpodobně prošel úplným zhroucením. Heck, je pravda, že je stále docela úhledné, jak rozpoznat jedno z nejpopulárnějších vydání pro více hráčů v posledních letech.

Sakurai říká, že teď, když je vývoj Smasha u konce, už lidé nebudou tolik spekulovat o nových bojovnících, takže není problém, když zveřejní takový obrázek! Pojďme GOOOOOOOOOO – ⛩MB⛩ (@MBgov1133) 23. října 2021

Takže je to tady – Sakurai může svobodně zveřejňovat, co se mu líbí (pokud jde o hraní her), aniž by se musel starat o to, aby si fanoušci mysleli, že je to jen nápověda. No – opět jsme si jisti, že to některým lidem nezabrání ve spekulacích, ale pokud je Sakurai šťastný, že takové věci zveřejní právě teď na své stránce na Twitteru, bude to pro něj dobré!

Kromě Smash Bros. Sakurai brzy dokončí své sloupky ve Famitsu, které píše od roku 2003. Skutečně je konec éry. Naštěstí neodejde z odvětví videoher (alespoň úplně) – opakujte to Dříve v tomto roce Jak neodejde do důchodu po Ultimate. Co byste chtěli kromě Sakuraie vidět kromě zaslouženého odpočinku? Zanechte komentář níže.